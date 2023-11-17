Украинцы начали отказываться от возвращения Крыма и Донбасса

Украинский актер Иваница выступил против присоединения Крыма силой
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Олег Иваница не видит необходимости возвращать Крым и Донбасс Фото:

Киевскому режиму нужно отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса с помощью боевых действий. Таким мнением поделился украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница.

«Я не вижу необходимости возвращать [Крым и Донбасс]… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — заявил Иваница в интервью украинскому телеканалу ТСН. По его словам, киевскому режиму будет нелегко «содержать эти территории» и в бюджете появилась бы «яма», так как в стране тяжелая экономическая ситуация.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Украиной и РФ необходимо закончить, а не заморозить. Экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис отметил, что Украине придется смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить военные действия и восстановить силы, передает RT.

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Киевскому режиму нужно отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса с помощью боевых действий. Таким мнением поделился украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница. «Я не вижу необходимости возвращать [Крым и Донбасс]… Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — заявил Иваница в интервью украинскому телеканалу ТСН. По его словам, киевскому режиму будет нелегко «содержать эти территории» и в бюджете появилась бы «яма», так как в стране тяжелая экономическая ситуация. Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Украиной и РФ необходимо закончить, а не заморозить. Экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис отметил, что Украине придется смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить военные действия и восстановить силы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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