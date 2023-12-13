Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию

Песков: график Путина в предвыборную кампанию будет насыщенным

14 декабря 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков раскрыл, что график Путина в предвыборную кампанию будет насыщенным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть «График Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Будет общение с людьми, „разбросанными“ по стране», — сказал Песков. Сегодня, 14 декабря, Путин во время «Прямой линии» объявит основные линии своей предвыборной программы. Сами выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «График Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Будет общение с людьми, „разбросанными“ по стране», — сказал Песков. Сегодня, 14 декабря, Путин во время «Прямой линии» объявит основные линии своей предвыборной программы. Сами выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.