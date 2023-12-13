13 декабря 2023

Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию

Песков: график Путина в предвыборную кампанию будет насыщенным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскрыл, что график Путина в предвыборную кампанию будет насыщенным Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новость по теме
Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть

«График Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Будет общение с людьми, „разбросанными“ по стране», — сказал Песков.

Сегодня, 14 декабря, Путин во время «Прямой линии» объявит основные линии своей предвыборной программы. Сами выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «График Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Будет общение с людьми, „разбросанными“ по стране», — сказал Песков. Сегодня, 14 декабря, Путин во время «Прямой линии» объявит основные линии своей предвыборной программы. Сами выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...