Песков рассказал о графике Путина в предвыборную кампанию

Дмитрий Песков раскрыл, что график Путина в предвыборную кампанию будет насыщенным
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
График президента РФ Владимира Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«График Путина в предвыборную кампанию будет более насыщенным. Будет общение с людьми, „разбросанными“ по стране», — сказал Песков.
Сегодня, 14 декабря, Путин во время «Прямой линии» объявит основные линии своей предвыборной программы. Сами выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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