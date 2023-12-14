У советника нового президента Аргентины нашли тюремные татуировки на русском

14 декабря 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Эскизом для татуировок Сантьяго Капуто послужили рисунки их книги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У советника президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто есть татуировки на теле с русскоязычными словами, которые он взял из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia (Энциклопедия российских криминальных татуировок). Об этом сообщает Noticias. «Особенностью Сантьяго Капуто является то, что его тело покрыто русскими татуировками, которые он взял из книги, подаренной ему другом. Тату отметили его на всю жизнь в буквальном смысле», — передают авторы портала. В энциклопедии Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia было изображено множество фотографий с российскими заключенными в татуировках. Именно они и стали основой для эскизов. Причем помощник аргентинского главы подчеркнул, что понимает значение русскоязычных тату. Одна из них представляет собой фразу: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь».

У советника президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто есть татуировки на теле с русскоязычными словами, которые он взял из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia (Энциклопедия российских криминальных татуировок). Об этом сообщает Noticias. «Особенностью Сантьяго Капуто является то, что его тело покрыто русскими татуировками, которые он взял из книги, подаренной ему другом. Тату отметили его на всю жизнь в буквальном смысле», — передают авторы портала. В энциклопедии Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia было изображено множество фотографий с российскими заключенными в татуировках. Именно они и стали основой для эскизов. Причем помощник аргентинского главы подчеркнул, что понимает значение русскоязычных тату. Одна из них представляет собой фразу: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоят мою блажь».