В ДТП под Москвой пострадали 15 человек

07 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Бригады скорой помощи продолжают работать на трассе «Дон» в Подмосковье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате массовой аварии из 30 машин на трассе М-4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья пострадали 15 человек. Об этом сообщил местный минздрав. «По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек», — заявили в пресс-службе минздрава Московской области «Интерфаксу». По данным ведомства, восемь пострадавших отказались от госпитализации после осмотра врачей, еще семь доставляются в стационары. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи. При этом telegram-канал «112» сообщает о 20 пострадавших. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аварии на трассе «Дон» погиб один человек. Однако официально эта информация не подтверждалась. Огромные пробки и множество аварий в Москве и области спровоцировал снежный циклон «Ольга». Из-за осадков видимость на дорогах достигает не более 200 метров.

В результате массовой аварии из 30 машин на трассе М-4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья пострадали 15 человек. Об этом сообщил местный минздрав. «По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек», — заявили в пресс-службе минздрава Московской области «Интерфаксу». По данным ведомства, восемь пострадавших отказались от госпитализации после осмотра врачей, еще семь доставляются в стационары. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи. При этом telegram-канал «112» сообщает о 20 пострадавших. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аварии на трассе «Дон» погиб один человек. Однако официально эта информация не подтверждалась. Огромные пробки и множество аварий в Москве и области спровоцировал снежный циклон «Ольга». Из-за осадков видимость на дорогах достигает не более 200 метров.