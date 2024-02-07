В ДТП под Москвой пострадали 15 человек

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Бригады скорой помощи продолжают работать на трассе «Дон» в Подмосковье Фото:

В результате массовой аварии из 30 машин на трассе М-4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья пострадали 15 человек. Об этом сообщил местный минздрав.

«По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек», — заявили в пресс-службе минздрава Московской области «Интерфаксу». По данным ведомства, восемь пострадавших отказались от госпитализации после осмотра врачей, еще семь доставляются в стационары. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи. При этом telegram-канал «112» сообщает о 20 пострадавших.

Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аварии на трассе «Дон» погиб один человек. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Огромные пробки и множество аварий в Москве и области спровоцировал снежный циклон «Ольга». Из-за осадков видимость на дорогах достигает не более 200 метров.

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В результате массовой аварии из 30 машин на трассе М-4 «Дон» в Ступинском районе Подмосковья пострадали 15 человек. Об этом сообщил местный минздрав. «По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек», — заявили в пресс-службе минздрава Московской области «Интерфаксу». По данным ведомства, восемь пострадавших отказались от госпитализации после осмотра врачей, еще семь доставляются в стационары. На месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи. При этом telegram-канал «112» сообщает о 20 пострадавших. Ранее telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что в аварии на трассе «Дон» погиб один человек. Однако официально эта информация не подтверждалась. Огромные пробки и множество аварий в Москве и области спровоцировал снежный циклон «Ольга». Из-за осадков видимость на дорогах достигает не более 200 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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