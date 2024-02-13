Медведев объяснил нервную реакцию западных лидеров на интервью Путина

Медведев: интервью Путина стало лекарством для западных лидеров

13 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто негативно отозвался об интервью Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Лидеры иностранных государств негативно отозвались об интервью главы РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону потому, что увидели правду. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос. Проведен отличный урок русской истории», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Он отметил, что интервью заставило многих задуматься. По его словам, скоро волна ненависти среди западных лидеров утихнет. Однако она не уйдет из повестки полностью, потому что они предъявляют своим избирателям «вербальную диарею». До этого немецкий канцлер Олаф Шольц осудил интервью Путина. Он заявил, что глава РФ якобы врал, говоря о причинах начала спецоперации. С такой же позицией выступил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Кремле уже отреагировали на нападки западных лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главное это то, что Шольц и Сунак полностью ознакомились с позицией РФ, передает Life .

Лидеры иностранных государств негативно отозвались об интервью главы РФ Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону потому, что увидели правду. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос. Проведен отличный урок русской истории», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что интервью заставило многих задуматься. По его словам, скоро волна ненависти среди западных лидеров утихнет. Однако она не уйдет из повестки полностью, потому что они предъявляют своим избирателям «вербальную диарею». До этого немецкий канцлер Олаф Шольц осудил интервью Путина. Он заявил, что глава РФ якобы врал, говоря о причинах начала спецоперации. С такой же позицией выступил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Кремле уже отреагировали на нападки западных лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главное это то, что Шольц и Сунак полностью ознакомились с позицией РФ, передает Life.