«Ведомости»: в РФ начнут штрафовать за нарушение важных указов Путина

Власти готовят законопроект, который ужесточит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина. Речь также идет о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельной статьи об ответственности за нарушение спецмер. Об этом сообщают близкие к правительству РФ источники.
«Минюст разрабатывает законопроект с прошлого года и его должны были принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли сложности. Одно из разногласий связано с введением штрафов за нарушение требований к продаже валютной выручки», — сообщают «Ведомости со ссылкой на источники близкие к кабмину.
Издание отмечает, что документ уже прошел первое чтение, но после этого комитет Госдумы по госстроительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требования о продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласились: в кабмине настаивают, чтобы штрафы за валютные нарушения были введены этим законопроектом.
Эксперты не исключают, что ответственность в некоторых случаях может быть и уголовной. Соответствующие поправки могут впоследствии внести в Уголовный кодекс РФ. Такое возможно за деяния, которые представляют повышенную общественную опасность.
Термин «спецмеры» был введен в российское законодательство в 2006 году. При этом их широкое применение началось после введения санкций из-за присоединения Крыма к России. В ответ на волны санкций 2022 годов Путин подписал девять указов о введении спецмер в связи с недружественными действиями ряда стран.
Так в августе 2022 года Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой топливно-энергетической сферах. Президент запретил представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями.
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