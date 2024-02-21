«Ведомости»: в РФ начнут штрафовать за нарушение важных указов Путина

22 февраля 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

За нарушение специальных мер Путина введут штрафы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти готовят законопроект, который ужесточит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина. Речь также идет о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельной статьи об ответственности за нарушение спецмер. Об этом сообщают близкие к правительству РФ источники. «Минюст разрабатывает законопроект с прошлого года и его должны были принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли сложности. Одно из разногласий связано с введением штрафов за нарушение требований к продаже валютной выручки», — сообщают «Ведомости со ссылкой на источники близкие к кабмину. Издание отмечает, что документ уже прошел первое чтение, но после этого комитет Госдумы по госстроительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требования о продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласились: в кабмине настаивают, чтобы штрафы за валютные нарушения были введены этим законопроектом. Эксперты не исключают, что ответственность в некоторых случаях может быть и уголовной. Соответствующие поправки могут впоследствии внести в Уголовный кодекс РФ. Такое возможно за деяния, которые представляют повышенную общественную опасность. Термин «спецмеры» был введен в российское законодательство в 2006 году. При этом их широкое применение началось после введения санкций из-за присоединения Крыма к России. В ответ на волны санкций 2022 годов Путин подписал девять указов о введении спецмер в связи с недружественными действиями ряда стран. Так в августе 2022 года Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой топливно-энергетической сферах. Президент запретил представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти готовят законопроект, который ужесточит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента России Владимира Путина. Речь также идет о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельной статьи об ответственности за нарушение спецмер. Об этом сообщают близкие к правительству РФ источники. «Минюст разрабатывает законопроект с прошлого года и его должны были принять в конце 2023 года, однако в процессе согласования возникли сложности. Одно из разногласий связано с введением штрафов за нарушение требований к продаже валютной выручки», — сообщают «Ведомости со ссылкой на источники близкие к кабмину. Издание отмечает, что документ уже прошел первое чтение, но после этого комитет Госдумы по госстроительству предложил исключить из него поправки, касающиеся требования о продаже валютной выручки. В правительстве с этим не согласились: в кабмине настаивают, чтобы штрафы за валютные нарушения были введены этим законопроектом. Эксперты не исключают, что ответственность в некоторых случаях может быть и уголовной. Соответствующие поправки могут впоследствии внести в Уголовный кодекс РФ. Такое возможно за деяния, которые представляют повышенную общественную опасность. Термин «спецмеры» был введен в российское законодательство в 2006 году. При этом их широкое применение началось после введения санкций из-за присоединения Крыма к России. В ответ на волны санкций 2022 годов Путин подписал девять указов о введении спецмер в связи с недружественными действиями ряда стран. Так в августе 2022 года Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой топливно-энергетической сферах. Президент запретил представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями.