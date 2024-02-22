Сотрудникам СК и прокуратуры разрешили защищаться с помощью автомата Калашникова

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Акция «пост № 1». Екатеринбург, автомат калашникова, георгиевская лента, кадет, почетный караул
Сотрудникам СК и прокуратуры разрешили использовать АК12 и АК15 для личной защиты Фото:

Российские сотрудники следственного комитета и прокуратуры теперь могут использовать для личной защиты две модели автомата Калашникова. Соответствующее постановление было подписано правительством РФ.

«Дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: „5,45 миллиметров автомат Калашникова АК12, 7,62 миллиметров автомат Калашникова АК15“», — указано в документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации. Изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.

Российский оборонный комплекс переходит от реакции на действия противника к модернизации и созданию нового вооружения и тактики его применения. В частности, военный эксперт Владимир Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что необходимо модернизировать автомат Калашникова, чтобы «им мог пользоваться и ремонтировать вчерашний призывник ».

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Российские сотрудники следственного комитета и прокуратуры теперь могут использовать для личной защиты две модели автомата Калашникова. Соответствующее постановление было подписано правительством РФ. «Дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: „5,45 миллиметров автомат Калашникова АК12, 7,62 миллиметров автомат Калашникова АК15“», — указано в документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации. Изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года. Российский оборонный комплекс переходит от реакции на действия противника к модернизации и созданию нового вооружения и тактики его применения. В частности, военный эксперт Владимир Орлов в разговоре с URA.RU заявил, что необходимо модернизировать автомат Калашникова, чтобы «им мог пользоваться и ремонтировать вчерашний призывник ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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