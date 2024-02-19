Власти намерены перевооружить российскую армию

19 февраля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил оказать поддержку воинам на передовой и ветеранам для возвращения в мирную жизнь Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российский оборонный комплекс переходит от реакции на действия противника к модернизации и созданию нового вооружения и тактики его применения. Так военный эксперт Владимир Орлов прокомментировал URA.RU заседание корсовета по обеспечению Вооруженных сил под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 19 февраля. На совещании также говорили о восстановлении освобожденных регионов и необходимой защитникам Отечества поддержке, на которую выделили более 18 млрд рублей. Михаил Мишустин открыл совещание словами о российском ответе на агрессию и поддержке военнослужащих. «Мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку — от вооружений до социальной помощи и современных средств реабилитации», — подчеркнул премьер. В 2024 году, продолжил премьер, нужно не только продолжать увеличение производства техники, но и нарастить и поставки в армию всего необходимого, совершенствовать и повышать боевую эффективность новейших разработок. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) постепенно переходит от рефлексии на меняющиеся условия боевых действий к созданию нового вооружения и тактики его применения, что уже заметно на поле боя, уверен военный эксперт Владимир Орлов. «Сейчас, помимо улучшения технического оснащения, необходимо обучать операторов дронов и разработать новые тактики борьбы с беспилотниками, в первую очередь, морскими», — рассказал собеседник агентства. Для качественного изменения ситуации на фронте работа должна усиливаться в трех направлениях, главное из них — разработка и поставка локальных средств ПВО, уверен Орлов. Необходимо уделить и пристальное внимание борьбе с дронами морского базирования. Вторым трендом качественного развития ВПК, по мнению эксперта, должен стать переход от копирования и модернизации гражданских беспилотников к созданию и унификации новых боевых единиц. Условно — «летающий автомат Калашникова», чтобы им мог пользоваться и ремонтировать вчерашний призывник. Третий тренд — создание современных портативных средств связи, позволяющих получать информацию не только командирам, но и тактическим звеньям на передовой. «Задача современного ВПК вложить в руки солдата „полную тактическую осведомленность“», — резюмировал Орлов. Помимо ратных дел, на совете обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры освобожденных территорий. За прошедший год на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей восстановлено 18 тыс. объектов, из них — 6,5 тыс. жилых домов. Также Фонду «Защитники Отечества» правительство выделило более 18 млрд рублей, деньги пойдут на сопровождение ветеранов и семей участников СВО, контролировать расходы поручено Минтруду России. «Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью», — подытожил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский оборонный комплекс переходит от реакции на действия противника к модернизации и созданию нового вооружения и тактики его применения. Так военный эксперт Владимир Орлов прокомментировал URA.RU заседание корсовета по обеспечению Вооруженных сил под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 19 февраля. На совещании также говорили о восстановлении освобожденных регионов и необходимой защитникам Отечества поддержке, на которую выделили более 18 млрд рублей. Михаил Мишустин открыл совещание словами о российском ответе на агрессию и поддержке военнослужащих. «Мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку — от вооружений до социальной помощи и современных средств реабилитации», — подчеркнул премьер. В 2024 году, продолжил премьер, нужно не только продолжать увеличение производства техники, но и нарастить и поставки в армию всего необходимого, совершенствовать и повышать боевую эффективность новейших разработок. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) постепенно переходит от рефлексии на меняющиеся условия боевых действий к созданию нового вооружения и тактики его применения, что уже заметно на поле боя, уверен военный эксперт Владимир Орлов. «Сейчас, помимо улучшения технического оснащения, необходимо обучать операторов дронов и разработать новые тактики борьбы с беспилотниками, в первую очередь, морскими», — рассказал собеседник агентства. Для качественного изменения ситуации на фронте работа должна усиливаться в трех направлениях, главное из них — разработка и поставка локальных средств ПВО, уверен Орлов. Необходимо уделить и пристальное внимание борьбе с дронами морского базирования. Вторым трендом качественного развития ВПК, по мнению эксперта, должен стать переход от копирования и модернизации гражданских беспилотников к созданию и унификации новых боевых единиц. Условно — «летающий автомат Калашникова», чтобы им мог пользоваться и ремонтировать вчерашний призывник. Третий тренд — создание современных портативных средств связи, позволяющих получать информацию не только командирам, но и тактическим звеньям на передовой. «Задача современного ВПК вложить в руки солдата „полную тактическую осведомленность“», — резюмировал Орлов. Помимо ратных дел, на совете обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры освобожденных территорий. За прошедший год на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей восстановлено 18 тыс. объектов, из них — 6,5 тыс. жилых домов. Также Фонду «Защитники Отечества» правительство выделило более 18 млрд рублей, деньги пойдут на сопровождение ветеранов и семей участников СВО, контролировать расходы поручено Минтруду России. «Поддержка защитников — наша общая задача, к выполнению которой надо относиться с большой ответственностью», — подытожил глава правительства.