В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие» Беляева

Власти США задержали Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», который сменил фамилию на Вольфсон после переезда в Нью-Йорк. Вместе с ним был задержан Гэннон Бонд. Они, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. Об этом следует из сообщения Минюста.
«Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США по обвинению в помощи в уходе за имуществом в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов. При этом скрывая, что оно принадлежит Костину», —
США ввели санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Причиной стала «ситуация на Украине».
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