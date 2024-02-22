22 февраля 2024

В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие» Беляева

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Беляев и Бонд оказывали содействие главе ВТБ Костину в обходе антироссийских санкций Фото:

Власти США задержали Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», который сменил фамилию на Вольфсон после переезда в Нью-Йорк. Вместе с ним был задержан Гэннон Бонд. Они, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. Об этом следует из сообщения Минюста.

«Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США по обвинению в помощи в уходе за имуществом в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов. При этом скрывая, что оно принадлежит Костину», — сообщает Reuters со ссылкой на Минюст.

США ввели санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Причиной стала «ситуация на Украине».

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Власти США задержали Вадима Беляева, бывшего совладельца банка «Открытие», который сменил фамилию на Вольфсон после переезда в Нью-Йорк. Вместе с ним был задержан Гэннон Бонд. Они, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. Об этом следует из сообщения Минюста. «Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США по обвинению в помощи в уходе за имуществом в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов. При этом скрывая, что оно принадлежит Костину», — сообщает Reuters со ссылкой на Минюст. США ввели санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Причиной стала «ситуация на Украине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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