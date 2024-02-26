Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

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Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в отношения РФ и Турции Фото:

Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — заявили в канцелярии, передает Haber. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.

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Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — заявили в канцелярии, передает Haber. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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