Политика Путин поздравил Эрдогана с юбилеем 26 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в отношения РФ и Турции Фото: Сайт Президента России Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — заявили в канцелярии, передает Haber. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары. Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — заявили в канцелярии, передает Haber. Уточняется, что российский лидер также поблагодарил своего коллегу за вклад в развитие отношений Москвы и Анкары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям