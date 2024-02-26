Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в отношения РФ и Турции
Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — заявили в канцелярии,
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