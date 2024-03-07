БПЛА атаковал предприятие «Северстали» в Вологодской области: главное к вечеру 7 марта

Предприятие «Северстали» в Череповце подверглось атаке беспилотника

07 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковал предприятие в Вологодской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприятие компании «Северсталь» в Череповце подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 марта — в материале URA.RU. Атака БПЛА на предприятие «Северстали» в Череповце Предприятие «Северстали» в Вологодской области подверглось атаке беспилотника. Происшествие не повлияло на работу завода, предприятие функционирует в штатном режиме. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил, что пострадавшие отсутствуют. Купянское направление Подразделения «Западной» группировки провели успешные действия против 14-й и 25-й бригад ВСУ, нанеся поражение в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка. Шесть контратак 57-й бригады ВСУ в области Синьковка были отражены. Украинская армия понесла потери до 40 военнослужащих, двух автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Донецкое направление Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и отразили атаку 31-й штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки. Также были нанесены удары по 24, 28, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в других районах. Потери украинской армии включают до 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, артиллерия и склады боеприпасов. Авдеевское направление Подразделения группировки «Центр» заняли лучшие позиции и нанесли удар по бригадам ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР. Армия Украины потеряла до 390 солдат, бронетехнику, автомобили и артподразделения. Отражены атаки и контратаки ВСУ в других районах республики, передает Пятый канал. Южнодонецкое направление Подразделения группировки «Восток» улучшили свое положение и нанесли удар по бригадам ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР и Запорожской области. Украинская армия потеряла до 160 военнослужащих, технику и зенитный ракетный комплекс в результате активных действий. Херсонское направление Военнослужащие группировки «Днепр» успешно атаковали несколько бригад Украины, нанеся им значительные потери. В результате боев было уничтожено до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 и радиоэлектронная станция «Анклав-В». Также был разрушен склад боеприпасов украинских вооруженных сил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие компании «Северсталь» в Череповце подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 марта — в материале URA.RU. Предприятие «Северстали» в Вологодской области подверглось атаке беспилотника. Происшествие не повлияло на работу завода, предприятие функционирует в штатном режиме. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил, что пострадавшие отсутствуют. Подразделения «Западной» группировки провели успешные действия против 14-й и 25-й бригад ВСУ, нанеся поражение в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка. Шесть контратак 57-й бригады ВСУ в области Синьковка были отражены. Украинская армия понесла потери до 40 военнослужащих, двух автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и отразили атаку 31-й штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки. Также были нанесены удары по 24, 28, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ в других районах. Потери украинской армии включают до 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, артиллерия и склады боеприпасов. Подразделения группировки «Центр» заняли лучшие позиции и нанесли удар по бригадам ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР. Армия Украины потеряла до 390 солдат, бронетехнику, автомобили и артподразделения. Отражены атаки и контратаки ВСУ в других районах республики, передает Пятый канал. Подразделения группировки «Восток» улучшили свое положение и нанесли удар по бригадам ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР и Запорожской области. Украинская армия потеряла до 160 военнослужащих, технику и зенитный ракетный комплекс в результате активных действий. Военнослужащие группировки «Днепр» успешно атаковали несколько бригад Украины, нанеся им значительные потери. В результате боев было уничтожено до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 и радиоэлектронная станция «Анклав-В». Также был разрушен склад боеприпасов украинских вооруженных сил.