Экс-майор ВСУ: Украина не вернется к зонам 1991 года из-за потери боевого духа

13 марта 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Лапин задается вопросом, каким образом ВСУ должны достичь тех границ, которые имела в 1991 году Фото: Министерство обороны Украины В связи с тем, что украинская армия потеряла боевой дух, страна будет воевать десятки лет в надежде достичь границ, которые имела в 1991 году. Об этом сообщил бывший майор ВСУ Игорь Лапин. «Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги», — передает YouTube-канала «Фабрика Новостей» слова Лапина. Он отметил, что из-за низкой мотивации украинцев идти на фронт стране придется вести боевые действия в течение десятилетий. Ранее киевский экономист Алексей Кущ также отметил, что в сложившейся ситуации на линии соприкосновения нельзя рассматривать возвращение Киева к территориям 1991 года. По его словам, в стране такого исхода никто не хочет. По мнению Куща, именно с помощью боевых действий Украина сможет вернуть потерянные земли, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с тем, что украинская армия потеряла боевой дух, страна будет воевать десятки лет в надежде достичь границ, которые имела в 1991 году. Об этом сообщил бывший майор ВСУ Игорь Лапин. «Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги», — передает YouTube-канала «Фабрика Новостей» слова Лапина. Он отметил, что из-за низкой мотивации украинцев идти на фронт стране придется вести боевые действия в течение десятилетий. Ранее киевский экономист Алексей Кущ также отметил, что в сложившейся ситуации на линии соприкосновения нельзя рассматривать возвращение Киева к территориям 1991 года. По его словам, в стране такого исхода никто не хочет. По мнению Куща, именно с помощью боевых действий Украина сможет вернуть потерянные земли, пишет телеканал 360.