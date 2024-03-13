Экс-майор ВСУ: Украина не вернется к зонам 1991 года из-за потери боевого духа

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, маскхалат, всу, украинские военные, дрг,  stock
Лапин задается вопросом, каким образом ВСУ должны достичь тех границ, которые имела в 1991 году Фото:

В связи с тем, что украинская армия потеряла боевой дух, страна будет воевать десятки лет в надежде достичь границ, которые имела в 1991 году. Об этом сообщил бывший майор ВСУ Игорь Лапин.

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги», — передает YouTube-канала «Фабрика Новостей» слова Лапина. Он отметил, что из-за низкой мотивации украинцев идти на фронт стране придется вести боевые действия в течение десятилетий.

Ранее киевский экономист Алексей Кущ также отметил, что в сложившейся ситуации на линии соприкосновения нельзя рассматривать возвращение Киева к территориям 1991 года. По его словам, в стране такого исхода никто не хочет. По мнению Куща, именно с помощью боевых действий Украина сможет вернуть потерянные земли, пишет телеканал 360.

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В связи с тем, что украинская армия потеряла боевой дух, страна будет воевать десятки лет в надежде достичь границ, которые имела в 1991 году. Об этом сообщил бывший майор ВСУ Игорь Лапин. «Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги», — передает YouTube-канала «Фабрика Новостей» слова Лапина. Он отметил, что из-за низкой мотивации украинцев идти на фронт стране придется вести боевые действия в течение десятилетий. Ранее киевский экономист Алексей Кущ также отметил, что в сложившейся ситуации на линии соприкосновения нельзя рассматривать возвращение Киева к территориям 1991 года. По его словам, в стране такого исхода никто не хочет. По мнению Куща, именно с помощью боевых действий Украина сможет вернуть потерянные земли, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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