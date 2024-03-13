Карта СВО на Украине 13 марта: средства ПВО сбили 200 дронов в регионах России

Минобороны: средства ПВО сбили 200 дронов в регионах России

13 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Над некоторыми регионами РФ средства ПВО отразили 58 атак ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства ПВО за сутки сбили над регионами страны порядка 200 беспилотников Украины. В частности, семь из ни были сбиты в Воронежской и Белгородской областях. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения для карты СВО на 13 марта Инфографика URA.RU Россия сбила украинские беспилотники над регионам страны По информации Минобороны России, в течение суток средства ПВО сбили 200 БПЛА Украины. В частности, за ночь и утро было отражено 58 атак ВСУ над территорией Ленинградской, Брянской, Курской и Рязанской областей. В Воронежском и Белгородском регионе было сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиационные бомбы «Hammer». А также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, передает ведомство. В Белгородской области после атаки украинских беспилотников повреждения получили 120 домов. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что было ранено 13 человек. Донецкое направление Российская армия уничтожила вертолеты ВСУ в Донецке. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России. Там утонили, что удары наносились с помощью кассетных боеприпасов. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли удар по живой силе и боевой технике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. Запорожское направление ВС РФ прорвали оборону противника в Запорожской области на нескольких участках. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российская армия продвинулась в районе Работино, на временском и ореховском направлениях. При этом ранее главком ВСУ Александр Сырский выразил свои опасения насчет активных действий войск России. Он также отметил, что ВС РФ наступают на шести направлениях фронта. Авдеевское направление На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» уничтожили технику и живую силу противника. В результате этого ВСУ потеряли несколько видов оружия и 460 военных. В Минобороны России также добавили, что на этом участке фронта подразделения группировки войск «Центр» также отразили 12 контратак украинской армии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Тоненькое, Бердычи, Орловка и Кирово. При этом российская армия улучшил положение по переднему краю. Купянское направление Подразделения «Западной» группировки войск ударили по технике и живой силе ВСУ в районе Синьковки. Также была отражена контратака в районе Терны. Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении экипаж танков Т-80БВМ уничтожают военную технику и огневые точки ВСУ с помощью прямой наводки. Кроме того, на северодонецком направлении экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 с помощью неуправляемых авиационных ракет ударили по живой силе и опорным пунктам противника. Все цели были уничтожены, передает Пятый канал. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение боевой технике и живой силе противника, заняв более выгодное положение в районах Малиновки, Урожайного и Старомайорского. Кроме того, была отражена контратака украинской армии в районе Новодонецкое. Потери противника составили до 15 солдат. Херсонское направление Подразделения группировки войск «Днепр» поразили несколько бригад ВСУ в районах Степовое, Никополь, Тягинка и Берислав. В результате противник потерял порядка 30 военных и несколько видов вооружения. Другие регионы Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт ударов беспилотников Украины по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт. Он отметил, что в результате атаки на объекте началось возгорание и есть пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские средства ПВО за сутки сбили над регионами страны порядка 200 беспилотников Украины. В частности, семь из ни были сбиты в Воронежской и Белгородской областях. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. По информации Минобороны России, в течение суток средства ПВО сбили 200 БПЛА Украины. В частности, за ночь и утро было отражено 58 атак ВСУ над территорией Ленинградской, Брянской, Курской и Рязанской областей. В Воронежском и Белгородском регионе было сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиационные бомбы «Hammer». А также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, передает ведомство. В Белгородской области после атаки украинских беспилотников повреждения получили 120 домов. Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что было ранено 13 человек. Российская армия уничтожила вертолеты ВСУ в Донецке. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России. Там утонили, что удары наносились с помощью кассетных боеприпасов. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли удар по живой силе и боевой технике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка. ВС РФ прорвали оборону противника в Запорожской области на нескольких участках. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российская армия продвинулась в районе Работино, на временском и ореховском направлениях. При этом ранее главком ВСУ Александр Сырский выразил свои опасения насчет активных действий войск России. Он также отметил, что ВС РФ наступают на шести направлениях фронта. На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» уничтожили технику и живую силу противника. В результате этого ВСУ потеряли несколько видов оружия и 460 военных. В Минобороны России также добавили, что на этом участке фронта подразделения группировки войск «Центр» также отразили 12 контратак украинской армии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Тоненькое, Бердычи, Орловка и Кирово. При этом российская армия улучшил положение по переднему краю. Подразделения «Западной» группировки войск ударили по технике и живой силе ВСУ в районе Синьковки. Также была отражена контратака в районе Терны. На южнодонецком направлении экипаж танков Т-80БВМ уничтожают военную технику и огневые точки ВСУ с помощью прямой наводки. Кроме того, на северодонецком направлении экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 с помощью неуправляемых авиационных ракет ударили по живой силе и опорным пунктам противника. Все цели были уничтожены, передает Пятый канал. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение боевой технике и живой силе противника, заняв более выгодное положение в районах Малиновки, Урожайного и Старомайорского. Кроме того, была отражена контратака украинской армии в районе Новодонецкое. Потери противника составили до 15 солдат. Подразделения группировки войск «Днепр» поразили несколько бригад ВСУ в районах Степовое, Никополь, Тягинка и Берислав. В результате противник потерял порядка 30 военных и несколько видов вооружения. Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт ударов беспилотников Украины по нефтезаводу Рязаньнефтепродукт. Он отметил, что в результате атаки на объекте началось возгорание и есть пострадавшие.