Минобороны показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ в ДНР. Видео

13 марта 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удары по месту базирования вертолетов ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России опубликовало видео, на котором силы РФ уничтожают вертолеты украинской армии в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по технике противника наносились кассетными боеприпасами. «Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. <…> Был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», — говорится в сообщении Минобороны. На кадрах видно, как по месту базирования вертолетов ВСУ наносятся удары. После точного обстрела украинская техника остается на земле, объятая пламенем. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада ВСУ и РСЗО HIMARS на херсонском направлении. По данным ведомства. Также были уничтожены скопления живой силы противника, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором силы РФ уничтожают вертолеты украинской армии в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по технике противника наносились кассетными боеприпасами. «Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. <…> Был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», — говорится в сообщении Минобороны. На кадрах видно, как по месту базирования вертолетов ВСУ наносятся удары. После точного обстрела украинская техника остается на земле, объятая пламенем. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада ВСУ и РСЗО HIMARS на херсонском направлении. По данным ведомства. Также были уничтожены скопления живой силы противника, передает RT.