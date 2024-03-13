Министерство обороны России опубликовало видео, на котором силы РФ уничтожают вертолеты украинской армии в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по технике противника наносились кассетными боеприпасами.
«Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. <…> Был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», — говорится в сообщении Минобороны.
На кадрах видно, как по месту базирования вертолетов ВСУ наносятся удары. После точного обстрела украинская техника остается на земле, объятая пламенем.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада ВСУ и РСЗО HIMARS на херсонском направлении. По данным ведомства. Также были уничтожены скопления живой силы противника, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.