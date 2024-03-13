Минобороны показало кадры уничтожения вертолетов ВСУ в ДНР. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Армия России нанесла удары по месту базирования вертолетов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором силы РФ уничтожают вертолеты украинской армии в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по технике противника наносились кассетными боеприпасами.

«Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. <…> Был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», — говорится в сообщении Минобороны.

На кадрах видно, как по месту базирования вертолетов ВСУ наносятся удары. После точного обстрела украинская техника остается на земле, объятая пламенем.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада ВСУ и РСЗО HIMARS на херсонском направлении. По данным ведомства. Также были уничтожены скопления живой силы противника, передает RT.

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором силы РФ уничтожают вертолеты украинской армии в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по технике противника наносились кассетными боеприпасами. «Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолета ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения. <…> Был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом», — говорится в сообщении Минобороны. На кадрах видно, как по месту базирования вертолетов ВСУ наносятся удары. После точного обстрела украинская техника остается на земле, объятая пламенем. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении склада ВСУ и РСЗО HIMARS на херсонском направлении. По данным ведомства. Также были уничтожены скопления живой силы противника, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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