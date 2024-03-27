У топ-менеджера украли десятки миллионов из его же банка

Вице-президента Росдорбанка Олега Жигилея обокрали на 153 миллиона рублей. Преступники забрали деньги из банковской ячейки в его кредитной организации.
«Топ-менеджер сообщил в полицию Санкт-Петербурга, что у него пропали 685 тысяч евро, 369 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков», — сообщило издание News.ru. Отмечается, что пропала также коллекция монет, ювелирных украшений, часов и запонок. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, заключили в материале.
Ранее в Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Ограбление произошло в вечернее время. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.
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Вице-президента Росдорбанка Олега Жигилея обокрали на 153 миллиона рублей. Преступники забрали деньги из банковской ячейки в его кредитной организации. «Топ-менеджер сообщил в полицию Санкт-Петербурга, что у него пропали 685 тысяч евро, 369 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков», — сообщило издание News.ru. Отмечается, что пропала также коллекция монет, ювелирных украшений, часов и запонок. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, заключили в материале. Ранее в Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Ограбление произошло в вечернее время. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.