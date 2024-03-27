У топ-менеджера украли десятки миллионов из его же банка

Из банковской ячейки вице-президента Росдорбанка украли 153 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Вице-президента Росдорбанка обокрали в его же банке Фото:

Вице-президента Росдорбанка Олега Жигилея обокрали на 153 миллиона рублей. Преступники забрали деньги из банковской ячейки в его кредитной организации.

«Топ-менеджер сообщил в полицию Санкт-Петербурга, что у него пропали 685 тысяч евро, 369 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков», — сообщило издание News.ru. Отмечается, что пропала также коллекция монет, ювелирных украшений, часов и запонок. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, заключили в материале.

Ранее в Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Ограбление произошло в вечернее время. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-президента Росдорбанка Олега Жигилея обокрали на 153 миллиона рублей. Преступники забрали деньги из банковской ячейки в его кредитной организации. «Топ-менеджер сообщил в полицию Санкт-Петербурга, что у него пропали 685 тысяч евро, 369 тысяч долларов, 5 тысяч швейцарских франков», — сообщило издание News.ru. Отмечается, что пропала также коллекция монет, ювелирных украшений, часов и запонок. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, заключили в материале. Ранее в Хабаровске на улице Краснореченской мужчина, вооруженный пистолетом и ручными гранатами, ограбил один из офисов банка города. Ограбление произошло в вечернее время. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...