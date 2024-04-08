08 апреля 2024

Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , уральские авиалинии, аэропорт, ural airlines, летное поле, самолет
При пересадке в самолетах ветераны СВО получат самые комфортные места Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участникам специальной военной операции на Украине будет предоставлен приоритет при регистрации на авиарейсы, такие рекомендации поступили от Росавиации. Об этом сообщил источник в одной из авиакомпаний.

«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рассказал «РБК» источник о содержании телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Рекомендации включают предоставление приоритета при регистрации на рейсы, прохождении досмотра, а также помощь в перебронировании билетов и размещение на комфортные места в случае необходимости. Ведомство также настаивает на исключении случаев некорректного общения с военнослужащими и оказании содействия на всех этапах перевозки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года, напоминает RT. Также глава государства освободил участников СВО от уплаты процентов по кредитам и займам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участникам специальной военной операции на Украине будет предоставлен приоритет при регистрации на авиарейсы, такие рекомендации поступили от Росавиации. Об этом сообщил источник в одной из авиакомпаний. «Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рассказал «РБК» источник о содержании телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Рекомендации включают предоставление приоритета при регистрации на рейсы, прохождении досмотра, а также помощь в перебронировании билетов и размещение на комфортные места в случае необходимости. Ведомство также настаивает на исключении случаев некорректного общения с военнослужащими и оказании содействия на всех этапах перевозки. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года, напоминает RT. Также глава государства освободил участников СВО от уплаты процентов по кредитам и займам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...