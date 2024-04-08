Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

Участникам специальной военной операции на Украине будет предоставлен приоритет при регистрации на авиарейсы, такие рекомендации поступили от Росавиации. Об этом сообщил источник в одной из авиакомпаний.
«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рассказал «РБК» источник о содержании телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Рекомендации включают предоставление приоритета при регистрации на рейсы, прохождении досмотра, а также помощь в перебронировании билетов и размещение на комфортные места в случае необходимости. Ведомство также настаивает на исключении случаев некорректного общения с военнослужащими и оказании содействия на всех этапах перевозки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года, напоминает RT. Также глава государства освободил участников СВО от уплаты процентов
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