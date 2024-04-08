Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

09 апреля 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

При пересадке в самолетах ветераны СВО получат самые комфортные места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участникам специальной военной операции на Украине будет предоставлен приоритет при регистрации на авиарейсы, такие рекомендации поступили от Росавиации. Об этом сообщил источник в одной из авиакомпаний. «Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рассказал «РБК» источник о содержании телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Рекомендации включают предоставление приоритета при регистрации на рейсы, прохождении досмотра, а также помощь в перебронировании билетов и размещение на комфортные места в случае необходимости. Ведомство также настаивает на исключении случаев некорректного общения с военнослужащими и оказании содействия на всех этапах перевозки. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года, напоминает RT. Также глава государства освободил участников СВО от уплаты процентов по кредитам и займам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам специальной военной операции на Украине будет предоставлен приоритет при регистрации на авиарейсы, такие рекомендации поступили от Росавиации. Об этом сообщил источник в одной из авиакомпаний. «Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рассказал «РБК» источник о содержании телеграммы, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Рекомендации включают предоставление приоритета при регистрации на рейсы, прохождении досмотра, а также помощь в перебронировании билетов и размещение на комфортные места в случае необходимости. Ведомство также настаивает на исключении случаев некорректного общения с военнослужащими и оказании содействия на всех этапах перевозки. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы вдовам погибших участников СВО в течение года, напоминает RT. Также глава государства освободил участников СВО от уплаты процентов по кредитам и займам.