Боец из Амурской области вывел машину с боеприпасами из-под огня ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военный сохранил технику и жизни сослуживцев, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий Валерий Шерпаев из Амурской области вывел из-под обстрела машину с боеприпасами и спас сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«При подъезде к месту разгрузки колонна подверглась массированному артобстрелу со стороны противника. Оперативно оценив обстановку, Валерий вывел вверенный ему автомобиль с боеприпасами из-под огня», — рассказали в пресс-службе. Информацию передает местный портал «Телепорт.рф».

Во время обстрелов военный умело маневрировал на местности. Он также помог другим военным, которые оказались под огнем. В конце Шерпаев эвакуировался в безопасный район. Военная техника была сохранена. За проявленную отвагу военный был награжден Медалью Суворова.

До этого другой военнослужащий сбил беспилотник ВСУ выстрелом из снайперской винтовки. Украинский дрон «Баба Яга» пытался сбросить на него и товарищей боеприпас.

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Военнослужащий Валерий Шерпаев из Амурской области вывел из-под обстрела машину с боеприпасами и спас сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа. «При подъезде к месту разгрузки колонна подверглась массированному артобстрелу со стороны противника. Оперативно оценив обстановку, Валерий вывел вверенный ему автомобиль с боеприпасами из-под огня», — рассказали в пресс-службе. Информацию передает местный портал «Телепорт.рф». Во время обстрелов военный умело маневрировал на местности. Он также помог другим военным, которые оказались под огнем. В конце Шерпаев эвакуировался в безопасный район. Военная техника была сохранена. За проявленную отвагу военный был награжден Медалью Суворова. До этого другой военнослужащий сбил беспилотник ВСУ выстрелом из снайперской винтовки. Украинский дрон «Баба Яга» пытался сбросить на него и товарищей боеприпас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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