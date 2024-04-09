Боец из Амурской области вывел машину с боеприпасами из-под огня ВСУ

Военнослужащий Валерий Шерпаев из Амурской области вывел из-под обстрела машину с боеприпасами и спас сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«При подъезде к месту разгрузки колонна подверглась массированному артобстрелу со стороны противника. Оперативно оценив обстановку, Валерий вывел вверенный ему автомобиль с боеприпасами из-под огня», — рассказали в пресс-службе. Информацию передает местный портал «Телепорт.рф».
Во время обстрелов военный умело маневрировал на местности. Он также помог другим военным, которые оказались под огнем. В конце Шерпаев эвакуировался в безопасный район. Военная техника была сохранена. За проявленную отвагу военный был награжден Медалью Суворова.
До этого другой военнослужащий сбил беспилотник ВСУ выстрелом из снайперской винтовки. Украинский дрон «Баба Яга» пытался сбросить на него и товарищей боеприпас.
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