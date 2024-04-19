«Фонтанка» сообщила об обысках у корреспондента своего издания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, экскурсия, прогулочный катер, река фонтанка, петербург
Журналистка «Фонтанки» проходит по делу как свидетель Фото:

Издание «Фонтанка» сообщает, что у сотрудницы издания Ксении Клочковой проходят обыски. По их информации, обыски связаны с журналистом Андреем Захаровым*, который когда-то работал в «Фонтанке».

«Сотрудники Следственного комитета утром в пятницу пришли в квартиру журналистки и автора „Фонтанки“ Ксении Клочковой», — написали автор издания. По данным «Фонтанки» Следком пришел с обысками около 9 утра (время Спб). На журналиста Захарова, с которым предварительно связаны обыски, завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Издание «Фонтанка» сообщает, что у сотрудницы издания Ксении Клочковой проходят обыски. По их информации, обыски связаны с журналистом Андреем Захаровым*, который когда-то работал в «Фонтанке». «Сотрудники Следственного комитета утром в пятницу пришли в квартиру журналистки и автора „Фонтанки“ Ксении Клочковой», — написали автор издания. По данным «Фонтанки» Следком пришел с обысками около 9 утра (время Спб). На журналиста Захарова, с которым предварительно связаны обыски, завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...