«Фонтанка» сообщила об обысках у корреспондента своего издания

Издание «Фонтанка» сообщает, что у сотрудницы издания Ксении Клочковой проходят обыски. По их информации, обыски связаны с журналистом Андреем Захаровым*, который когда-то работал в «Фонтанке».
«Сотрудники Следственного комитета утром в пятницу пришли в квартиру журналистки и автора „Фонтанки“ Ксении Клочковой», — написали автор издания. По данным «Фонтанки» Следком пришел с обысками около 9 утра (время Спб). На журналиста Захарова, с которым предварительно связаны обыски, завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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