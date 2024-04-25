Стало известно о новых требованиях по продаже валютной выручке

«Интерфакс»: существуют планы продлить продажу валютной выручки сразу на год

25 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

В России могут продлить требование об обязательной продаже валютной выручки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским экспортерам придется продавать валютную выручку еще год. Об этом рассказали источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в октябре 2023 года, будет продлено до конца апреля 2025 года, передает «Интерфакс». Соответствующее решение уже согласовано и принято. Ранее «Ведомости» сообщали, что российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года. Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским экспортерам придется продавать валютную выручку еще год. Об этом рассказали источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в октябре 2023 года, будет продлено до конца апреля 2025 года, передает «Интерфакс». Соответствующее решение уже согласовано и принято. Ранее «Ведомости» сообщали, что российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года. Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).