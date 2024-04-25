Стало известно о новых требованиях по продаже валютной выручке

«Интерфакс»: существуют планы продлить продажу валютной выручки сразу на год
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В России могут продлить требование об обязательной продаже валютной выручки Фото:

Российским экспортерам придется продавать валютную выручку еще год. Об этом рассказали источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства.

Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в октябре 2023 года, будет продлено до конца апреля 2025 года, передает «Интерфакс». Соответствующее решение уже согласовано и принято.

Ранее «Ведомости» сообщали, что российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года. Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Российским экспортерам придется продавать валютную выручку еще год. Об этом рассказали источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в октябре 2023 года, будет продлено до конца апреля 2025 года, передает «Интерфакс». Соответствующее решение уже согласовано и принято. Ранее «Ведомости» сообщали, что российских экспортеров обяжут продавать валюту до конца 2024 года. Эту информацию подтвердили источники, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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