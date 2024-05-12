В МИД РФ заявили об участии Запада в теракте в Белгороде

12 мая 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Запад имеет прямое отношение к обстрелу в Белгороде, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Запад имеет прямое отношение к обстрелу жилого дома в Белгороде. Западные союзники Украины снабдили ВСУ оружием и обучили боевым действиям. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что Запад скрывает данные «военные преступления на международной арене», фактически легализуя их и ограждая украинских военнослужащих от уголовной ответственности. Однако, по словам Мирошника, это временное явление и рано или поздно украинские власти понесут наказание. Военные и командиры ВСУ также понесут заслуженное наказание, заключил посол МИД РФ. В Белгороде 12 мая, в результате обстрела со стороны Украины, обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Вся актуальная информация об этом чрезвычайном происшествии собрана в онлайн-трансляции новостного агентства URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад имеет прямое отношение к обстрелу жилого дома в Белгороде. Западные союзники Украины снабдили ВСУ оружием и обучили боевым действиям. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он добавил, что Запад скрывает данные «военные преступления на международной арене», фактически легализуя их и ограждая украинских военнослужащих от уголовной ответственности. Однако, по словам Мирошника, это временное явление и рано или поздно украинские власти понесут наказание. Военные и командиры ВСУ также понесут заслуженное наказание, заключил посол МИД РФ. В Белгороде 12 мая, в результате обстрела со стороны Украины, обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Вся актуальная информация об этом чрезвычайном происшествии собрана в онлайн-трансляции новостного агентства URA.RU.