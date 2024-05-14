В плен попали 60 членов «Кракена» в Харьковской области

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В плену оказались участники неонацистского "Кракена"
В плену оказались участники неонацистского "Кракена" Фото:

Участники неонацистского "Кракена" массово попали в плен ВС РФ в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Речь идет о 60 человек. "У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны", — сказал Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Он отметил, что пленные дают показания.

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Участники неонацистского "Кракена" массово попали в плен ВС РФ в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Речь идет о 60 человек. "У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны", — сказал Виталий Ганчев в эфире Первого канала. Он отметил, что пленные дают показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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