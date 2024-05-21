Мишустин обсудил с главой Нижегородской области развитие региона

21 мая 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Мишустин поблагодарил Глеба Никитина за организованную накануне научную выставку в г. Сарове Фото: Владимир Андреев © URA.RU Михаил Мишустин впечатлен темпами развития Нижегородской области, общий объем ВРП региона превысил средний показатель по стране, достигнув 111%. Об этом главе российского правительства доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 мая. Новость по теме Мишустин рассказал, как изменится жизнь студентов благодаря цифровым кафедрам «Вы один из самых активных участников всех инструментов, которые так или иначе по поручению президента правительство использует для стимулирования территориального развития. Вы практически используете все инструменты. Как обстоят дела с развитием области?» — спросил Глеба Никитина Михаил Мишустин. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». В прошлом году Нижегородская область, по словам ее губернатора, успешно пережила адаптационный период и теперь переходит от адаптации к развитию. «Общий объем валового регионального продукта превысил среднероссийский показатель, достигнув 111%,» — сообщил Никитин. Все отрасли, включая промышленность, сельское хозяйство и строительство, показывают результаты, опережающие средние по стране, что является важным индикатором как доходов, так и общего настроения населения. В Нижегородской области реализуется множество проектов, часть из которых Никитин перечислил Мишустину: строительство новых линий метрополитена протяженностью 6,3 км;

закуплены более 300 автобусов по программе казначейских кредитов;

до 2026 года планируется поменять 150 км трамвайных путей, а на линию выйдут 170 новых трамваев;

закупаются новые электробусы, парк которых к концу 2024 года должен составить 120 единиц.



Ранее Мишустину губернатор продемонстрировал проект НИИ нейроморфного искусственного интеллекта, который был представлен на стенде Нижегородской области. На воплощение проекта из федерального бюджета выделено более 40 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Михаил Мишустин впечатлен темпами развития Нижегородской области, общий объем ВРП региона превысил средний показатель по стране, достигнув 111%. Об этом главе российского правительства доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 мая. «Вы один из самых активных участников всех инструментов, которые так или иначе по поручению президента правительство использует для стимулирования территориального развития. Вы практически используете все инструменты. Как обстоят дела с развитием области?» — спросил Глеба Никитина Михаил Мишустин. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». В прошлом году Нижегородская область, по словам ее губернатора, успешно пережила адаптационный период и теперь переходит от адаптации к развитию. «Общий объем валового регионального продукта превысил среднероссийский показатель, достигнув 111%,» — сообщил Никитин. Все отрасли, включая промышленность, сельское хозяйство и строительство, показывают результаты, опережающие средние по стране, что является важным индикатором как доходов, так и общего настроения населения. В Нижегородской области реализуется множество проектов, часть из которых Никитин перечислил Мишустину: