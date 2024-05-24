24 мая 2024

Полянский назвал «формулу мира» Зеленского ультиматумом России

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«Формула мира» Зеленского (на фото слева) — нереалистичный ультиматум России, заявил Дмитрий Полянский
«Формула мира» Зеленского (на фото слева) — нереалистичный ультиматум России, заявил Дмитрий Полянский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Формула мира» украинского президента Владимира Зеленского всего лишь нереалистичный ультиматум России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

«Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая „формула Зеленского“, которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — сообщил Полянский РИА Новости. По его словам, у Москвы нет причин обсуждать данный ультиматум. 

Полянский отметил, что формула Зеленского нереалистична и основана на предположении, что Украина может одержать победу над Россией. Подобная идея главы Украины делает обсуждение этой «формулы мира» бессмысленным. 

Москва ранее выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Но Запад продолжает призывать Россию к диалогу, игнорируя отказы Киева от переговоров.

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«Формула мира» украинского президента Владимира Зеленского всего лишь нереалистичный ультиматум России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.  «Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая „формула Зеленского“, которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — сообщил Полянский РИА Новости. По его словам, у Москвы нет причин обсуждать данный ультиматум.  Полянский отметил, что формула Зеленского нереалистична и основана на предположении, что Украина может одержать победу над Россией. Подобная идея главы Украины делает обсуждение этой «формулы мира» бессмысленным.  Москва ранее выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Но Запад продолжает призывать Россию к диалогу, игнорируя отказы Киева от переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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