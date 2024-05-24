«Формула мира» украинского президента Владимира Зеленского всего лишь нереалистичный ультиматум России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая „формула Зеленского“, которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — сообщил Полянский РИА Новости. По его словам, у Москвы нет причин обсуждать данный ультиматум.
Полянский отметил, что формула Зеленского нереалистична и основана на предположении, что Украина может одержать победу над Россией. Подобная идея главы Украины делает обсуждение этой «формулы мира» бессмысленным.
Москва ранее выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Но Запад продолжает призывать Россию к диалогу, игнорируя отказы Киева от переговоров.
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