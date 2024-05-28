«Балтика» выбыла из десятки самых популярных напитков

Пивной бренд «Балтика» за год опустился в рейтинге товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods), с 8-й на 14-ю строчку. Такие данные указаны в исследовании компании NielsenIQ.
«„Балтика“ за год переместилась с 8-й на 14-ю позицию рейтинга брендов товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods), ежегодно публикуемого компанией NielsenIQ», — пишут «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса. Как говорится в материале, рейтинг составлен по итогам 12 месяцев до марта 2024 года включительно.
Сразу на третью строчку поднялись с 10-й напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola). Под этой маркой сейчас производятся также газированные напитки вместо ушедших из России популярных Coca-Cola, Fanta и Sprite.
Ранее Казахстанская дочка Carlsberg не смогла отстоять право на бренд пива «Балтика». В октябре 2023 года компания Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Позже в Carlsberg Group заявили, что не получали от РФ уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли компании «Балтика».
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