Добыча водных биоресурсов в России превысила 5,1 млн тонн

Депутат Гутенев: рыбная отрасль способна удовлетворить растущий спрос

28 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Госдуме URA.RU рассказали, как совместно с правительством планируют поддержку рыбной отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объем добычи водных биоресурсов в 2023 году в России превысил 5,1 млн тонн, что на 10% превышает уровень аналогичного периода 2022 года, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, парламентарий отметил, что Россия успешно преодолевает санкционные барьеры и удерживает позиции одного из ведущих участников международного рыбного рынка. Новость по теме Мишустину объяснили, как увеличат производство АПК в России «Помимо наращивания промысловых показателей идет увеличение экспорта. В прошлом году мы поставляли рыбную продукцию в 80 стран, тогда как в 2022 году — в 60. Что касается крабов, то в прошлом году мы поставили за рубеж около 85,6 тыс. тонн, что почти на 19% превосходит показатель 2022 года», — сообщил собеседник агентства. Для сохранения положительной динамики правительство дополнительно выделяет 3,2 млрд рублей на постройку 13 краболовных судов. «Это своевременное решение позволит удовлетворить растущий спрос иностранных компаний», — сказал Гутенев. По его словам, заявленное увеличение объема добычи водных ресурсов стало возможным благодаря мерам господдержки, в том числе льготных кредитов и лизинга, снижения налоговой нагрузки. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил большой интерес зарубежных стран — партнеров к реализации Россией комплексного проекта, связанного с локализацией отдельных технологических решений в целях обеспечения национального технологического суверенитета. Ранее URA.RU рассказало, как изменилась рыбная отрасль РФ после введения масштабных санкций в 2022 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем добычи водных биоресурсов в 2023 году в России превысил 5,1 млн тонн, что на 10% превышает уровень аналогичного периода 2022 года, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, парламентарий отметил, что Россия успешно преодолевает санкционные барьеры и удерживает позиции одного из ведущих участников международного рыбного рынка. «Помимо наращивания промысловых показателей идет увеличение экспорта. В прошлом году мы поставляли рыбную продукцию в 80 стран, тогда как в 2022 году — в 60. Что касается крабов, то в прошлом году мы поставили за рубеж около 85,6 тыс. тонн, что почти на 19% превосходит показатель 2022 года», — сообщил собеседник агентства. Для сохранения положительной динамики правительство дополнительно выделяет 3,2 млрд рублей на постройку 13 краболовных судов. «Это своевременное решение позволит удовлетворить растущий спрос иностранных компаний», — сказал Гутенев. По его словам, заявленное увеличение объема добычи водных ресурсов стало возможным благодаря мерам господдержки, в том числе льготных кредитов и лизинга, снижения налоговой нагрузки. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил большой интерес зарубежных стран — партнеров к реализации Россией комплексного проекта, связанного с локализацией отдельных технологических решений в целях обеспечения национального технологического суверенитета. Ранее URA.RU рассказало, как изменилась рыбная отрасль РФ после введения масштабных санкций в 2022 году.