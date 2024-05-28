Добыча водных биоресурсов в России превысила 5,1 млн тонн

Депутат Гутенев: рыбная отрасль способна удовлетворить растущий спрос
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме URA.RU рассказали, как совместно с правительством планируют поддержку рыбной отрасли Фото:

Объем добычи водных биоресурсов в 2023 году в России превысил 5,1 млн тонн, что на 10% превышает уровень аналогичного периода 2022 года, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, парламентарий отметил, что Россия успешно преодолевает санкционные барьеры и удерживает позиции одного из ведущих участников международного рыбного рынка.

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«Помимо наращивания промысловых показателей идет увеличение экспорта. В прошлом году мы поставляли рыбную продукцию в 80 стран, тогда как в 2022 году — в 60. Что касается крабов, то в прошлом году мы поставили за рубеж около 85,6 тыс. тонн, что почти на 19% превосходит показатель 2022 года», — сообщил собеседник агентства.

Для сохранения положительной динамики правительство дополнительно выделяет 3,2 млрд рублей на постройку 13 краболовных судов. «Это своевременное решение позволит удовлетворить растущий спрос иностранных компаний», — сказал Гутенев. По его словам, заявленное увеличение объема добычи водных ресурсов стало возможным благодаря мерам господдержки, в том числе льготных кредитов и лизинга, снижения налоговой нагрузки.

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил большой интерес зарубежных стран — партнеров к реализации Россией комплексного проекта, связанного с локализацией отдельных технологических решений в целях обеспечения национального технологического суверенитета. Ранее URA.RU рассказало, как изменилась рыбная отрасль РФ после введения масштабных санкций в 2022 году.

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Объем добычи водных биоресурсов в 2023 году в России превысил 5,1 млн тонн, что на 10% превышает уровень аналогичного периода 2022 года, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, парламентарий отметил, что Россия успешно преодолевает санкционные барьеры и удерживает позиции одного из ведущих участников международного рыбного рынка. «Помимо наращивания промысловых показателей идет увеличение экспорта. В прошлом году мы поставляли рыбную продукцию в 80 стран, тогда как в 2022 году — в 60. Что касается крабов, то в прошлом году мы поставили за рубеж около 85,6 тыс. тонн, что почти на 19% превосходит показатель 2022 года», — сообщил собеседник агентства. Для сохранения положительной динамики правительство дополнительно выделяет 3,2 млрд рублей на постройку 13 краболовных судов. «Это своевременное решение позволит удовлетворить растущий спрос иностранных компаний», — сказал Гутенев. По его словам, заявленное увеличение объема добычи водных ресурсов стало возможным благодаря мерам господдержки, в том числе льготных кредитов и лизинга, снижения налоговой нагрузки. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил большой интерес зарубежных стран — партнеров к реализации Россией комплексного проекта, связанного с локализацией отдельных технологических решений в целях обеспечения национального технологического суверенитета. Ранее URA.RU рассказало, как изменилась рыбная отрасль РФ после введения масштабных санкций в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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