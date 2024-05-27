Краба в РФ достаточно, рестораторы не должны стимулировать браконьеров — эксперт

Правительство поддержит строительство новых краболовов, все дело в экспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия ежегодно вылавливает от 80 до 100 тысяч тонн дорогостоящих видов крабов
Россия ежегодно вылавливает от 80 до 100 тысяч тонн дорогостоящих видов крабов Фото:

На внутреннем рынке России краба достаточно, и рестораторы не должны стимулировать браконьерство. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Так он прокомментировал данные Росрыболовства о том, что ранее на незаконный вылов приходилось до 40% поставок крабов в отели и рестораны Москвы. Еще 57% поставок вызывали сомнения и лишь 3% имели законное происхождение. «Да, есть случаи, когда крабы ловятся нелегально и попадают в рестораны, но масштабы таких нарушений невелики. Рестораторам же стоит отказаться от покупки такой продукции, чтобы не стимулировать браконьерство.

На рынке сейчас достаточно краба, поэтому нет необходимости поддерживать это негативное явление,» — подчеркнул представитель отрасли.
Крабы не пользуются большой популярностью у российского потребителя, отметил эксперт
Крабы не пользуются большой популярностью у российского потребителя, отметил эксперт
Фото:

По его словам, несмотря на то, что браконьерство все еще имеет место, его масштабы значительно сократились и не оказывают серьезного влияния на общие запасы. Фомин сообщил, что крупные суда, осуществляющие промысел в море, находятся под строгим контролем федеральных служб и работают согласно установленным правилам, которые исключают браконьерство. «С другой стороны, в прибрежных городах существует так называемое „бытовое браконьерство“, когда местные жители могут поймать небольшое количество крабов для личных нужд, что усложняет разграничение с любительским рыболовством», — заметил Фомин.

Комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что на строительство 13 судов-краболовов судов, 7 из которых будут строить в ускоренном порядке, направлены 3,2 млрд рублей, эксперт сообщил, что рыбопромышленники находятся на этапе заключения контрактов на строительство.

«Благодаря высокой прибыльности крабового бизнеса, Росрыболовство с поддержкой правительства разработало схему, которая позволяет выйти на самоокупаемость этого предприятия. Эта инициатива применима не только к крабовому сегменту, но и ко всем видам водных биоресурсов. Преимущество в том, что построение флота не требует сложных технологий и может быть выполнено отечественными верфями. Это представляет собой взаимовыгодное сотрудничество как для рыболовной отрасли, так и для судостроительной индустрии, поскольку ведет к созданию новых судов и точек роста.

Правительство выделяет этот подход как эффективный способ обновления флота», — пояснил представитель отрасли.

Он сообщил, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по вылову крабов, уступая лишь нескольким странам, таким как США и Канада, которые также специализируются на этом промысле в больших объемах.

«Ежегодно Россия добывает от 80 до 100 тысяч тонн крабов в зависимости от состояния запасов, что является значительным показателем. Благодаря усилиям ученых, которые научились эффективно управлять этими запасами и составлять точные прогнозы, а также благодаря ответственному подходу рыбаков к квотам, эти ресурсы используются устойчиво», — сказал Фомин.

Если раньше российские крабы в основном экспортировались на американский рынок через Европу, то с введением санкций со стороны США поставки ценного морепродукта были переориентированы на рынки Азии, включая Китай и Японию, где он продолжают пользоваться спросом.

»В России же потребление крабов остается на относительно низком уровне», — заявил эксперт.

Фомин ожидает, что объемы вылова крабов в России останутся относительно стабильными с учетом того, что отраслевики научились эффективно прогнозировать и управлять запасами крабов. «Я не ожидаю каких-либо катаклизмов, если, конечно, не произойдет каких-то непредвиденных природных событий, что маловероятно,» — заключил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

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На внутреннем рынке России краба достаточно, и рестораторы не должны стимулировать браконьерство. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Так он прокомментировал данные Росрыболовства о том, что ранее на незаконный вылов приходилось до 40% поставок крабов в отели и рестораны Москвы. Еще 57% поставок вызывали сомнения и лишь 3% имели законное происхождение. «Да, есть случаи, когда крабы ловятся нелегально и попадают в рестораны, но масштабы таких нарушений невелики. Рестораторам же стоит отказаться от покупки такой продукции, чтобы не стимулировать браконьерство. По его словам, несмотря на то, что браконьерство все еще имеет место, его масштабы значительно сократились и не оказывают серьезного влияния на общие запасы. Фомин сообщил, что крупные суда, осуществляющие промысел в море, находятся под строгим контролем федеральных служб и работают согласно установленным правилам, которые исключают браконьерство. «С другой стороны, в прибрежных городах существует так называемое „бытовое браконьерство“, когда местные жители могут поймать небольшое количество крабов для личных нужд, что усложняет разграничение с любительским рыболовством», — заметил Фомин. «Благодаря высокой прибыльности крабового бизнеса, Росрыболовство с поддержкой правительства разработало схему, которая позволяет выйти на самоокупаемость этого предприятия. Эта инициатива применима не только к крабовому сегменту, но и ко всем видам водных биоресурсов. Преимущество в том, что построение флота не требует сложных технологий и может быть выполнено отечественными верфями. Это представляет собой взаимовыгодное сотрудничество как для рыболовной отрасли, так и для судостроительной индустрии, поскольку ведет к созданию новых судов и точек роста. Он сообщил, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по вылову крабов, уступая лишь нескольким странам, таким как США и Канада, которые также специализируются на этом промысле в больших объемах. «Ежегодно Россия добывает от 80 до 100 тысяч тонн крабов в зависимости от состояния запасов, что является значительным показателем. Благодаря усилиям ученых, которые научились эффективно управлять этими запасами и составлять точные прогнозы, а также благодаря ответственному подходу рыбаков к квотам, эти ресурсы используются устойчиво», — сказал Фомин. Если раньше российские крабы в основном экспортировались на американский рынок через Европу, то с введением санкций со стороны США поставки ценного морепродукта были переориентированы на рынки Азии, включая Китай и Японию, где он продолжают пользоваться спросом. Фомин ожидает, что объемы вылова крабов в России останутся относительно стабильными с учетом того, что отраслевики научились эффективно прогнозировать и управлять запасами крабов. «Я не ожидаю каких-либо катаклизмов, если, конечно, не произойдет каких-то непредвиденных природных событий, что маловероятно,» — заключил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
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