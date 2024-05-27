Краба в РФ достаточно, рестораторы не должны стимулировать браконьеров — эксперт

На внутреннем рынке России краба достаточно, и рестораторы не должны стимулировать браконьерство. Об этом в беседе с URA.RU заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Так он прокомментировал данные Росрыболовства о том, что ранее на незаконный вылов приходилось до 40% поставок крабов в отели и рестораны Москвы. Еще 57% поставок вызывали сомнения и лишь 3% имели законное происхождение. «Да, есть случаи, когда крабы ловятся нелегально и попадают в рестораны, но масштабы таких нарушений невелики. Рестораторам же стоит отказаться от покупки такой продукции, чтобы не стимулировать браконьерство.
На рынке сейчас достаточно краба, поэтому нет необходимости поддерживать это негативное явление,» — подчеркнул представитель отрасли.
По его словам, несмотря на то, что браконьерство все еще имеет место, его масштабы значительно сократились и не оказывают серьезного влияния на общие запасы. Фомин сообщил, что крупные суда, осуществляющие промысел в море, находятся под строгим контролем федеральных служб и работают согласно установленным правилам, которые исключают браконьерство. «С другой стороны, в прибрежных городах существует так называемое „бытовое браконьерство“, когда местные жители могут поймать небольшое количество крабов для личных нужд, что усложняет разграничение с любительским рыболовством», — заметил Фомин.
Комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что на строительство 13 судов-краболовов судов, 7 из которых будут строить в ускоренном порядке, направлены 3,2 млрд рублей, эксперт сообщил, что рыбопромышленники находятся на этапе заключения контрактов на строительство.
«Благодаря высокой прибыльности крабового бизнеса, Росрыболовство с поддержкой правительства разработало схему, которая позволяет выйти на самоокупаемость этого предприятия. Эта инициатива применима не только к крабовому сегменту, но и ко всем видам водных биоресурсов. Преимущество в том, что построение флота не требует сложных технологий и может быть выполнено отечественными верфями. Это представляет собой взаимовыгодное сотрудничество как для рыболовной отрасли, так и для судостроительной индустрии, поскольку ведет к созданию новых судов и точек роста.
Правительство выделяет этот подход как эффективный способ обновления флота», — пояснил представитель отрасли.
Он сообщил, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по вылову крабов, уступая лишь нескольким странам, таким как США и Канада, которые также специализируются на этом промысле в больших объемах.
«Ежегодно Россия добывает от 80 до 100 тысяч тонн крабов в зависимости от состояния запасов, что является значительным показателем. Благодаря усилиям ученых, которые научились эффективно управлять этими запасами и составлять точные прогнозы, а также благодаря ответственному подходу рыбаков к квотам, эти ресурсы используются устойчиво», — сказал Фомин.
Если раньше российские крабы в основном экспортировались на американский рынок через Европу, то с введением санкций со стороны США поставки ценного морепродукта были переориентированы на рынки Азии, включая Китай и Японию, где он продолжают пользоваться спросом.
»В России же потребление крабов остается на относительно низком уровне», — заявил эксперт.
Фомин ожидает, что объемы вылова крабов в России останутся относительно стабильными с учетом того, что отраслевики научились эффективно прогнозировать и управлять запасами крабов. «Я не ожидаю каких-либо катаклизмов, если, конечно, не произойдет каких-то непредвиденных природных событий, что маловероятно,» — заключил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
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