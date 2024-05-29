Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин сделал реестр должников по алиментам открытым Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов.

«Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым.

Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов. «Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым. Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...