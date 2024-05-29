Общество Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам 29 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Владимир Путин сделал реестр должников по алиментам открытым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов. «Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе , который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым. Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов. «Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым. Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям