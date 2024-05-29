Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов.
«Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым.
Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Такая информация появилась на сайте правовых актов. «Сведения о должниках по алиментным обязательствам, которые привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств, включаются в реестр должников», — говорится в законе, который подписал Владимир Путин. Отмечается, что теперь этот реестр будет открытым. Замглавы Минюста Андрей Логинов говорил, что в этом реестре рискуют оказаться около 133 тысяч человек. По его словам, это будет являться дополнительным стимулом для уплаты долга.