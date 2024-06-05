FT: Украине нужно готовиться к жизни в холоде и темноте

05 июня 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники призывают готовиться к жизни в темноте и холоде из-за отключения электричества, передает Financial Times Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские чиновники призывают жителей готовиться к «жизни в холоде и темноте». Они об этом заявили после того, как сообщили о российских ударах по энергообъектам. О повреждениях подстанций сообщали и представители «Укргидроэнерго». Об этом пишет Financial Times. «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в разговоре с иностранными журналистами. Другой спикер в разговоре с авторами Financial Times отметил, что отключение электроэнергии для Украины в настоящий момент является новой нормой. Предполагается, что к следующему году электричество в стране могут включать только на протяжении четырех часов. На днях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в стране начали экстренно отключать электричество в определенные периоды. Россия начала наносить удары по энергообъектам Украины с 2022 года после того, как спецслужбы Украины организовали первый теракт на Крымском мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские чиновники призывают жителей готовиться к «жизни в холоде и темноте». Они об этом заявили после того, как сообщили о российских ударах по энергообъектам. О повреждениях подстанций сообщали и представители «Укргидроэнерго». Об этом пишет Financial Times. «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в разговоре с иностранными журналистами. Другой спикер в разговоре с авторами Financial Times отметил, что отключение электроэнергии для Украины в настоящий момент является новой нормой. Предполагается, что к следующему году электричество в стране могут включать только на протяжении четырех часов. На днях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в стране начали экстренно отключать электричество в определенные периоды. Россия начала наносить удары по энергообъектам Украины с 2022 года после того, как спецслужбы Украины организовали первый теракт на Крымском мосту.