FT: Украине нужно готовиться к жизни в холоде и темноте

Украинские чиновники призывают жителей готовиться к «жизни в холоде и темноте». Они об этом заявили после того, как сообщили о российских ударах по энергообъектам. О повреждениях подстанций сообщали и представители «Укргидроэнерго». Об этом пишет Financial Times.
«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в разговоре с иностранными журналистами. Другой спикер в разговоре с авторами Financial Times отметил, что отключение электроэнергии для Украины в настоящий момент является новой нормой. Предполагается, что к следующему году электричество в стране могут включать только на протяжении четырех часов.
На днях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в стране начали экстренно отключать электричество в определенные периоды. Россия начала наносить удары по энергообъектам Украины с 2022 года после того, как спецслужбы Украины организовали первый теракт на Крымском мосту.
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