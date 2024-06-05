FT: Украине нужно готовиться к жизни в холоде и темноте

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Украинские чиновники призывают готовиться к жизни в темноте и холоде из-за отключения электричества, передает Financial Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские чиновники призывают жителей готовиться к «жизни в холоде и темноте». Они об этом заявили после того, как сообщили о российских ударах по энергообъектам. О повреждениях подстанций сообщали и представители «Укргидроэнерго». Об этом пишет Financial Times.

«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в разговоре с иностранными журналистами. Другой спикер в разговоре с авторами Financial Times отметил, что отключение электроэнергии для Украины в настоящий момент является новой нормой. Предполагается, что к следующему году электричество в стране могут включать только на протяжении четырех часов.

На днях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в стране начали экстренно отключать электричество в определенные периоды. Россия начала наносить удары по энергообъектам Украины с 2022 года после того, как спецслужбы Украины организовали первый теракт на Крымском мосту.

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Украинские чиновники призывают жителей готовиться к «жизни в холоде и темноте». Они об этом заявили после того, как сообщили о российских ударах по энергообъектам. О повреждениях подстанций сообщали и представители «Укргидроэнерго». Об этом пишет Financial Times. «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в разговоре с иностранными журналистами. Другой спикер в разговоре с авторами Financial Times отметил, что отключение электроэнергии для Украины в настоящий момент является новой нормой. Предполагается, что к следующему году электричество в стране могут включать только на протяжении четырех часов. На днях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в стране начали экстренно отключать электричество в определенные периоды. Россия начала наносить удары по энергообъектам Украины с 2022 года после того, как спецслужбы Украины организовали первый теракт на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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