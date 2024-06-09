В цветах радуги: более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге. Фоторепортаж

В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге

09 июня 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Красочный забег проходит в Москве уже в десятый раз Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» В Москве в десятый раз прошел Красочный забег. В этом году спортивный фестиваль проходил на территории стадиона Лужники. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с забега. В забеге приняли участие более пяти тысяч человек Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Победителям фестиваля в этом году стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина. Они показали результат в 14 минут 18 секунд и 16 минут 43 секунды соответственно, подчеркнули в пресс-службе Красочного забега. Помимо забега участники также соревновались в конкурсе на самый лучший костюм Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Участникам предстояло преодолеть дистанцию в пять километров. Бегунам предстояло пройти четыре зоны, где их осыпали яркими красками. Маршрут был проложен мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Принять участие в массовом забеге можно было с 14 лет Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» После церемонии награждения состоялся традиционный красочный салют. Небо омывалось всеми цветами радуги. Участников осыпали красками на каждой из четырех зон, которые должны были преодолеть спортсмены Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Помимо самих участников фестиваль красок посетило множество болельщиков. Они расположились практически по всей основной трассе. В мероприятии приветствовался бег в любых креативных костюмах. Спортивная форма была необязательной, за исключением кроссовок Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Девушки зачастую бегали в костюмах невест, а парни надевали яркую одежду Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Мероприятие уже давно позиционируется как яркий маскарад как на яркий маскарад Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Участники мероприятия называют забег один из самых ярких фан-ранов этого лета Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва» Команда Красочного забега анонсировала проведение 10-километрового Ночного забега в Москве, который состоится 3 августа. Участники должны будут устроить забег под ночным небом. Мероприятие завершится большой дискотекой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в десятый раз прошел Красочный забег. В этом году спортивный фестиваль проходил на территории стадиона Лужники. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. URA.RU публикует наиболее яркие кадры с забега. Победителям фестиваля в этом году стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина. Они показали результат в 14 минут 18 секунд и 16 минут 43 секунды соответственно, подчеркнули в пресс-службе Красочного забега. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в пять километров. Бегунам предстояло пройти четыре зоны, где их осыпали яркими красками. После церемонии награждения состоялся традиционный красочный салют. Небо омывалось всеми цветами радуги. Помимо самих участников фестиваль красок посетило множество болельщиков. Они расположились практически по всей основной трассе. Команда Красочного забега анонсировала проведение 10-километрового Ночного забега в Москве, который состоится 3 августа. Участники должны будут устроить забег под ночным небом. Мероприятие завершится большой дискотекой.