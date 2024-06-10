В России больные рассеянным склерозом заявили о нехватке четырех препаратов

11 июня 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Лекарств для больных не хватает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, страдающие рассеянным склерозом, заявили о проблемах с поставками четырех необходимых им лекарственных препаратов. Об этом сообщили в нескольких пациентских организациях. «Не во всех регионах страны у людей есть возможность бесплатно получить препарат с действующим веществом сипонимод. Данное лекарство используют для предотвращения развития вторично-прогрессирующего рассеянного склероза», — пишут «Известия». Уточняется, что нехватка препарата наблюдается в Ярославской области и Республике Башкортостан. По данным газеты, в России ограничена выдача препарата с действующим веществом офатумумаб. Аналогичная ситуация сложилась с иммуносупрессивными лекарственными средствами. Уточняется, что больные могут купить их в аптеках, но не получить по льготным рецептам. причем стоимость сипонимода и финголимода в зависимости от дозировки превышает 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне, страдающие рассеянным склерозом, заявили о проблемах с поставками четырех необходимых им лекарственных препаратов. Об этом сообщили в нескольких пациентских организациях. «Не во всех регионах страны у людей есть возможность бесплатно получить препарат с действующим веществом сипонимод. Данное лекарство используют для предотвращения развития вторично-прогрессирующего рассеянного склероза», — пишут «Известия». Уточняется, что нехватка препарата наблюдается в Ярославской области и Республике Башкортостан. По данным газеты, в России ограничена выдача препарата с действующим веществом офатумумаб. Аналогичная ситуация сложилась с иммуносупрессивными лекарственными средствами. Уточняется, что больные могут купить их в аптеках, но не получить по льготным рецептам. причем стоимость сипонимода и финголимода в зависимости от дозировки превышает 100 тысяч рублей.