10 июня 2024

В России больные рассеянным склерозом заявили о нехватке четырех препаратов

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Лекарств для больных не хватает Фото:

Россияне, страдающие рассеянным склерозом, заявили о проблемах с поставками четырех необходимых им лекарственных препаратов. Об этом сообщили в нескольких пациентских организациях.

«Не во всех регионах страны у людей есть возможность бесплатно получить препарат с действующим веществом сипонимод. Данное лекарство используют для предотвращения развития вторично-прогрессирующего рассеянного склероза», — пишут «Известия». Уточняется, что нехватка препарата наблюдается в Ярославской области и Республике Башкортостан.

По данным газеты, в России ограничена выдача препарата с действующим веществом офатумумаб. Аналогичная ситуация сложилась с иммуносупрессивными лекарственными средствами. Уточняется, что больные могут купить их в аптеках, но не получить по льготным рецептам. причем стоимость сипонимода и финголимода в зависимости от дозировки превышает 100 тысяч рублей.

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Россияне, страдающие рассеянным склерозом, заявили о проблемах с поставками четырех необходимых им лекарственных препаратов. Об этом сообщили в нескольких пациентских организациях. «Не во всех регионах страны у людей есть возможность бесплатно получить препарат с действующим веществом сипонимод. Данное лекарство используют для предотвращения развития вторично-прогрессирующего рассеянного склероза», — пишут «Известия». Уточняется, что нехватка препарата наблюдается в Ярославской области и Республике Башкортостан. По данным газеты, в России ограничена выдача препарата с действующим веществом офатумумаб. Аналогичная ситуация сложилась с иммуносупрессивными лекарственными средствами. Уточняется, что больные могут купить их в аптеках, но не получить по льготным рецептам. причем стоимость сипонимода и финголимода в зависимости от дозировки превышает 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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