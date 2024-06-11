Почти половина россиян пользуется пиратскими видеосервисами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодые россияне в основном смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, заявили в Vox Populi
Молодые россияне в основном смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, заявили в Vox Populi Фото:

Почти половина россиян (42%) признались, что хотя бы раз пользовались «пиратскими» видеосервисами для поиска и просмотра фильмов или сериалов онлайн. Об этом URA.RU рассказали в аналитической компании Vox Populi.

«42% россиян признались, что хотя бы раз пользовались специализированным „пиратским“ видеосервисом для поиска и просмотра фильмов или сериалов онлайн. Мужчины делают это почти в два раза чаще женщин (56% vs 30%). Чаще всего обращались к „пиратским“ сервисам молодые люди: 58% среди 25-34-летних, тогда как среди старшего поколения эти сервисы не пользуются такой популярностью (всего 28% среди россиян 55-64 лет)», — приводит свои данные аналитическая компания.

Отмечается, что среди наиболее популярными «пиратскими» видеосервисами стали Кино HD (23%), Zona (16%), HDRezka и Zetflix (по 12%). Причем молодые люди в возрасте 25-34 лет чаще всего предпочитали платформу Zetflix (30%).

В целом россияне одинаково часто смотрят фильмы по телевидению и в онлайн-кинотеатрах (по 28%), несколько реже прибегают к поиску в Интернете или просмотру на бесплатных сайтах (26%), а скачивание с торрентов практикуют лишь 6% опрошенных. Молодая аудитория до 34 лет заметно чаще других отдает предпочтение просмотру в онлайн-кинотеатрах (39%), а также в социальных сетях (10% среди 18-24-летних и 7% среди 25-34-летних).

При наличии бесплатной копии фильма в низком качестве или платной, но в хорошем, половина респондентов (51%) дождется появления бесплатной версии в хорошем качестве. Каждый пятый (19%) готов купить фильм в хорошем качестве, чаще всего это молодежь (25% среди 25-34-летних). 14% россиян согласны посмотреть бесплатный вариант в низком качестве, при этом мужчины делают это вдвое чаще женщин (19% против 9%). Откажутся от просмотра 11% опрошенных.

Если в сети будет доступна бесплатная копия фильма в хорошем качестве, 52% респондентов выберут ее, а не платный вариант в онлайн-кинотеатре (18%). Мужчины чаще женщин склоняются к «пиратскому» контенту (62% против 44%), а молодые россияне 18-24 лет чаще других готовы приобрести платную версию (31%), заключили в компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти половина россиян (42%) признались, что хотя бы раз пользовались «пиратскими» видеосервисами для поиска и просмотра фильмов или сериалов онлайн. Об этом URA.RU рассказали в аналитической компании Vox Populi. «42% россиян признались, что хотя бы раз пользовались специализированным „пиратским“ видеосервисом для поиска и просмотра фильмов или сериалов онлайн. Мужчины делают это почти в два раза чаще женщин (56% vs 30%). Чаще всего обращались к „пиратским“ сервисам молодые люди: 58% среди 25-34-летних, тогда как среди старшего поколения эти сервисы не пользуются такой популярностью (всего 28% среди россиян 55-64 лет)», — приводит свои данные аналитическая компания. Отмечается, что среди наиболее популярными «пиратскими» видеосервисами стали Кино HD (23%), Zona (16%), HDRezka и Zetflix (по 12%). Причем молодые люди в возрасте 25-34 лет чаще всего предпочитали платформу Zetflix (30%). В целом россияне одинаково часто смотрят фильмы по телевидению и в онлайн-кинотеатрах (по 28%), несколько реже прибегают к поиску в Интернете или просмотру на бесплатных сайтах (26%), а скачивание с торрентов практикуют лишь 6% опрошенных. Молодая аудитория до 34 лет заметно чаще других отдает предпочтение просмотру в онлайн-кинотеатрах (39%), а также в социальных сетях (10% среди 18-24-летних и 7% среди 25-34-летних). При наличии бесплатной копии фильма в низком качестве или платной, но в хорошем, половина респондентов (51%) дождется появления бесплатной версии в хорошем качестве. Каждый пятый (19%) готов купить фильм в хорошем качестве, чаще всего это молодежь (25% среди 25-34-летних). 14% россиян согласны посмотреть бесплатный вариант в низком качестве, при этом мужчины делают это вдвое чаще женщин (19% против 9%). Откажутся от просмотра 11% опрошенных. Если в сети будет доступна бесплатная копия фильма в хорошем качестве, 52% респондентов выберут ее, а не платный вариант в онлайн-кинотеатре (18%). Мужчины чаще женщин склоняются к «пиратскому» контенту (62% против 44%), а молодые россияне 18-24 лет чаще других готовы приобрести платную версию (31%), заключили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...