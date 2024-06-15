Песков, Розенбаум, Крутой и Анита Цой: знаменитости собрались на открытии памятника Юдашкину. Фоторепортаж

На Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину

15 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Открытие памятника Юдашкину посетили Песков, Навка, Игорь Крутой и другие знаменитости Фото: Илья Питалев/РИА Новости В Москве на Троекуровском кладбище прошло торжественное открытие памятника выдающемуся российскому модельеру Валентину Юдашкину. Памятник установлен на могиле кутюрье, расположенной на 21-м участке кладбища. На открытии присутствовали многие знаменитые личности, среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Анита Цой и другие. Кадры с открытия монумента Юдашкину — в материале URA.RU. Вдова Валентина Юдашкина, Марина, выбрала для создания памятника его армейского друга скульптора-монументалиста, народного художника РФ, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Она полагала, что он сможет наилучшим образом передать истинную сущность ее мужа как личности и живого человека, пишет Пятый канал. Монумент изображает Валентина Юдашкина в расслабленной позе с улыбкой на лице. Скульптура выполнена из бронзы и гранита и обошлась более чем в два миллиона рублей. Дмитрий Песков выступил на церемонии открытия памятника, отметив память и значимость наследия Юдашкина. «Мы все его всегда помним, и те, кто был его другом, и те, кто был поклонником его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране очень-очень много. Их миллионы, и они его любят до сих пор. Пока живет эта любовь, он тоже жив здесь, пусть он уже и забронзовел», — заявил Песков, его слова передают «Известия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Троекуровском кладбище прошло торжественное открытие памятника выдающемуся российскому модельеру Валентину Юдашкину. Памятник установлен на могиле кутюрье, расположенной на 21-м участке кладбища. На открытии присутствовали многие знаменитые личности, среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, певица Анита Цой и другие. Кадры с открытия монумента Юдашкину — в материале URA.RU. Вдова Валентина Юдашкина, Марина, выбрала для создания памятника его армейского друга скульптора-монументалиста, народного художника РФ, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Она полагала, что он сможет наилучшим образом передать истинную сущность ее мужа как личности и живого человека, пишет Пятый канал. Монумент изображает Валентина Юдашкина в расслабленной позе с улыбкой на лице. Скульптура выполнена из бронзы и гранита и обошлась более чем в два миллиона рублей. Дмитрий Песков выступил на церемонии открытия памятника, отметив память и значимость наследия Юдашкина. «Мы все его всегда помним, и те, кто был его другом, и те, кто был поклонником его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране очень-очень много. Их миллионы, и они его любят до сих пор. Пока живет эта любовь, он тоже жив здесь, пусть он уже и забронзовел», — заявил Песков, его слова передают «Известия».