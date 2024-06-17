В России создали полевую сеть для обмена данными в зоне СВО

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В июле специалисты приступят к развертыванию сети «Связь» в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специалисты в России разработали полевую сеть «Связь» для обмена сообщениями и фотофайлами, которая даст возможность военнослужащим безопасно передавать данные в зоне СВО. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Талламхо».

«Сеть представляет собой мобильные микросерверы, принимающие информацию от пользователей, подключенных к ним через смартфоны по WiFi. Данные транслируются в зашифрованном виде», — рассказали в «Талламхо», пишет ТАСС.

В июле специалисты приступят к развертыванию сети «Связь» в зоне СВО. Количество сервером не ограничено, одновременно могут подключатся до 255 абонентов. Дальность их нахождения от серверов достигает 50 километров. Серверы находятся между собой на расстоянии до 20 километров. Каждый вести два килограмма, уточнили в «Талламхо».

Необходимость разработки сети возникла из-за трудностей, с которыми сталкиваются бойцы на СВО. Чтобы пользоваться Telegram нужен интернет, которого нет в условиях разрушенной сотовой связи. Использование мобильного телефона опасно с точки зрения отслеживания противником местоположения абонента и перехвата данных, пишет ТАСС.

IT-специалист Призрак ранее разработал для СВО наземные дроны с пультом управления. В зоне спецоперации он отправился по идейным соображениям. Дроны изготавливает за свой счет, пишет RT.

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Специалисты в России разработали полевую сеть «Связь» для обмена сообщениями и фотофайлами, которая даст возможность военнослужащим безопасно передавать данные в зоне СВО. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Талламхо». «Сеть представляет собой мобильные микросерверы, принимающие информацию от пользователей, подключенных к ним через смартфоны по WiFi. Данные транслируются в зашифрованном виде», — рассказали в «Талламхо», пишет ТАСС. В июле специалисты приступят к развертыванию сети «Связь» в зоне СВО. Количество сервером не ограничено, одновременно могут подключатся до 255 абонентов. Дальность их нахождения от серверов достигает 50 километров. Серверы находятся между собой на расстоянии до 20 километров. Каждый вести два килограмма, уточнили в «Талламхо». Необходимость разработки сети возникла из-за трудностей, с которыми сталкиваются бойцы на СВО. Чтобы пользоваться Telegram нужен интернет, которого нет в условиях разрушенной сотовой связи. Использование мобильного телефона опасно с точки зрения отслеживания противником местоположения абонента и перехвата данных, пишет ТАСС. IT-специалист Призрак ранее разработал для СВО наземные дроны с пультом управления. В зоне спецоперации он отправился по идейным соображениям. Дроны изготавливает за свой счет, пишет RT.
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