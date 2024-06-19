Что происходит на нефтебазе в Ростове, которую не могут потушить вторые сутки

В Ростовской области продолжается ликвидация пожара на нефтебазе в Азове после удара украинского беспилотника, который произошел 18 июня. URA.RU подробнее рассказывает об этом в своем материале.
Атака на нефтебазу в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дрона 18 июня в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его словам, жертв нет, а подразделение МЧС организовало тушение открытого огня. Он также отметил, что на место выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям.
Позднее МЧС сообщило, что горит резервуар с нефтепродуктами объемом пять тысяч кубометров. Ведомство уточнило, что к месту направлен пожарный поезд, в тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Также сообщалось, что для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора.
За атакой стоит СБУ
СМИ сообщили, что за атакой по резервуарам с нефтепродуктами в Азове стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Агентство BBC утверждает, что атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ.
Как ситуация выглядит сейчас
Согласно информации от Василия Голубева, ситуацию на нефтебазе в Азове пока не удается стабилизировать. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 по местному времени произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара.
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