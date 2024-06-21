Двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке БПЛА на Краснодарский край

От атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю пострадали сотрудники МЧС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе атаки ВСУ по Краснодарскому краю пострадали двое сотрудников МЧС. Об этом рассказали в ведомстве.
«При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Атака дронами была совершена ночью.
Украина запустила около сотни дронов по российским территориям. Были атакованы Крым, а также Кубань. В Краснодаре в результате атаки от обломков погиб сотрудник котельной. Также были зафиксированы повреждения НПЗ в Северском районе.
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