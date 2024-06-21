Двое сотрудников МЧС получили ранения при атаке БПЛА на Краснодарский край

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От атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю пострадали сотрудники МЧС
От атаки дронов ВСУ по Краснодарскому краю пострадали сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе атаки ВСУ по Краснодарскому краю пострадали двое сотрудников МЧС. Об этом рассказали в ведомстве. 

«При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Атака дронами была совершена ночью. 

Украина запустила около сотни дронов по российским территориям. Были атакованы Крым, а также Кубань. В Краснодаре в результате атаки от обломков погиб сотрудник котельной. Также были зафиксированы повреждения НПЗ в Северском районе. 

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В ходе атаки ВСУ по Краснодарскому краю пострадали двое сотрудников МЧС. Об этом рассказали в ведомстве.  «При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС», — уточнили в министерстве. Сообщение передает ТАСС. Атака дронами была совершена ночью.  Украина запустила около сотни дронов по российским территориям. Были атакованы Крым, а также Кубань. В Краснодаре в результате атаки от обломков погиб сотрудник котельной. Также были зафиксированы повреждения НПЗ в Северском районе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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