Правительство РФ поддержало идею о конфискации имущества за незаконную миграцию

Правительство России выразило поддержку инициативе, направленной на конфискацию имущества, полученного в результате организации незаконной миграции, говорится в тексте документа. Конфискация будет происходить при наличии определенных признаков для этого и при совершении преступлений со стороны мигрантов. Инициатива предложена депутатом Госдумы Петром Толстым.
«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве кабмина. Информацию передает РИА Новости.
В документе уточняется, что предусматривается возможность применения конфискации имущества не только при наличии квалифицирующих признаков, но и при совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 322.1 Уголовного Кодекса РФ. Конфискация в рамках указанной категории уголовных дел будет осуществляться только при условии, что преступление было совершено из корыстных побуждений.
В настоящее время Уголовный кодекс РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет за организацию незаконной миграции, а в более тяжких случаях — до семи лет со штрафом. Однако конфискация имущества не является частью наказания, что законопроект предлагает изменить.
Статистика показывает рост числа преступлений, связанных с незаконной миграцией: в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи таких дел, что на 79,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. В первом квартале 2024 года число зарегистрированных преступлений уже достигло 580 случаев.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о депортации мигрантов, которые н имеют правовых оснований для нахождения на территории РФ. Предлагается включить таких лиц в реестр контролируемых граждан. Этим мигрантам будет запрещено приобретать недвижимость, регистрировать юридическое лицо и индивидуальное предприятие, а также водить автомобиль, передает «Национальная служба новостей».
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