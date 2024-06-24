Лишенный олимпийского золота российский фигурист написал письмо главе МОК

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Русский чемпион мира Галлямов написал открытое письмо президенту МОК
Русский чемпион мира Галлямов написал открытое письмо президенту МОК Фото:

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. В обращении он поздравил Баха с Международным Олимпийским днем.

«Я хотел бы пожелать, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении», — передает слова фигуриста sport24. Спортсмен выразил надежду, что Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда будут следовать в одном направлении. Галлямов также заявил, что для него Олимпийские игры и Олимпийское движение — это две разные вещи, так как соревнования перестали приносить ему радость, в то время как движение до сих пор вдохновляет.

Это обращение последовало после решения Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022. В результате сборная России, в состав которой входил Галлямов, была перемещена с первого на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Галлямов и Мишина являются бронзовыми призерами этих игр, а также чемпионами мира и Европы в парном катании.

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. В обращении он поздравил Баха с Международным Олимпийским днем. «Я хотел бы пожелать, чтобы Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда смотрели в одном направлении», — передает слова фигуриста sport24. Спортсмен выразил надежду, что Олимпийское движение и Олимпийские игры всегда будут следовать в одном направлении. Галлямов также заявил, что для него Олимпийские игры и Олимпийское движение — это две разные вещи, так как соревнования перестали приносить ему радость, в то время как движение до сих пор вдохновляет. Это обращение последовало после решения Международного союза конькобежцев о перераспределении медалей командного турнира на Олимпиаде-2022. В результате сборная России, в состав которой входил Галлямов, была перемещена с первого на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Галлямов и Мишина являются бронзовыми призерами этих игр, а также чемпионами мира и Европы в парном катании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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