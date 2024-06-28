ВСУ нарушили энергоснабжение в Брянской области

Энергоснабжение начнут восстанавливать после ликвидации пожара
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района (Брянская область) при помощи дронов-камикадзе. В результате ЧП загорелся объект инфраструктуры и было нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз в своем
На месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся после ликвидации возгорания.
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