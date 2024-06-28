ВСУ нарушили энергоснабжение в Брянской области

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Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, лэп, провода, энергетика, энергоснабжение
Энергоснабжение начнут восстанавливать после ликвидации пожара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района (Брянская область) при помощи дронов-камикадзе. В результате ЧП загорелся объект инфраструктуры и было нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавших при атаке нет.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся после ликвидации возгорания.

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Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района (Брянская область) при помощи дронов-камикадзе. В результате ЧП загорелся объект инфраструктуры и было нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пострадавших при атаке нет. На месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся после ликвидации возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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