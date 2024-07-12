«Ведомости»: Белоусов хочет организовать лечение бойцов СВО на местах отпусков

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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов (на фото) обратился к Владимиру Путину с предложением организовать амбулаторное лечение для участников СВО на местах их отпусков, передают «Ведомости» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российскому главе Владимиру Путину с предложением организовать для участников спецоперации амбулаторное лечение на тех местах, где солдаты проводят свой отпуск. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к военному ведомству.

«Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников — участников спецоперации», — передают авторы материала, со ссылкой на источники. При этом журналисты подали запрос в Минобороны РФ, однако ответа они пока не получили.

С начала спецоперации РФ на Украине в стране действует рабочая группа по вопросам СВО. Она вносит инициативы, направленные на поддержку военных и их семей. Ранее российский глава Владимир Путин также поблагодарил российских медиков, работающих в зоне СВО, за их мужество и профессионализм. Они также вносят вклад в развитие новых методов реабилитации, отмечал президент.

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Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российскому главе Владимиру Путину с предложением организовать для участников спецоперации амбулаторное лечение на тех местах, где солдаты проводят свой отпуск. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к военному ведомству. «Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников — участников спецоперации», — передают авторы материала, со ссылкой на источники. При этом журналисты подали запрос в Минобороны РФ, однако ответа они пока не получили. С начала спецоперации РФ на Украине в стране действует рабочая группа по вопросам СВО. Она вносит инициативы, направленные на поддержку военных и их семей. Ранее российский глава Владимир Путин также поблагодарил российских медиков, работающих в зоне СВО, за их мужество и профессионализм. Они также вносят вклад в развитие новых методов реабилитации, отмечал президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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