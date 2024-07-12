«Ведомости»: Белоусов хочет организовать лечение бойцов СВО на местах отпусков

12 июля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов (на фото) обратился к Владимиру Путину с предложением организовать амбулаторное лечение для участников СВО на местах их отпусков, передают «Ведомости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российскому главе Владимиру Путину с предложением организовать для участников спецоперации амбулаторное лечение на тех местах, где солдаты проводят свой отпуск. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к военному ведомству. «Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников — участников спецоперации», — передают авторы материала, со ссылкой на источники. При этом журналисты подали запрос в Минобороны РФ, однако ответа они пока не получили. С начала спецоперации РФ на Украине в стране действует рабочая группа по вопросам СВО. Она вносит инициативы, направленные на поддержку военных и их семей. Ранее российский глава Владимир Путин также поблагодарил российских медиков, работающих в зоне СВО, за их мужество и профессионализм. Они также вносят вклад в развитие новых методов реабилитации, отмечал президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российскому главе Владимиру Путину с предложением организовать для участников спецоперации амбулаторное лечение на тех местах, где солдаты проводят свой отпуск. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к военному ведомству. «Министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска. Сейчас Минздрав совместно с военным ведомством по решению президента прорабатывает вопрос организации амбулаторной медицинской помощи в гражданских медицинских лечебных учреждениях для отпускников — участников спецоперации», — передают авторы материала, со ссылкой на источники. При этом журналисты подали запрос в Минобороны РФ, однако ответа они пока не получили. С начала спецоперации РФ на Украине в стране действует рабочая группа по вопросам СВО. Она вносит инициативы, направленные на поддержку военных и их семей. Ранее российский глава Владимир Путин также поблагодарил российских медиков, работающих в зоне СВО, за их мужество и профессионализм. Они также вносят вклад в развитие новых методов реабилитации, отмечал президент.