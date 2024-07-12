Новый президент Ирана решил укреплять дружбу с РФ

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией и намерение укреплять двустороннее сотрудничество. Об этом он заявил после своего недавнего избрания на пост главы государства.
«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество», — цитирует нового иранского президента издание Tehran Times.
Ранее Мохсен Эслами, глава иранского избиркома, объявил о победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных президентских выборов, где он смог обойти своего конкурента Саида Джалили. Пезешкиан набрал более 16 миллионов голосов, что составило почти 50% от явки избирателей.
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