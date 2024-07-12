12 июля 2024

Новый президент Ирана решил укреплять дружбу с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Иран продолжит укреплять дружбу с РФ
Иран продолжит укреплять дружбу с РФ Фото:

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией и намерение укреплять двустороннее сотрудничество. Об этом он заявил после своего недавнего избрания на пост главы государства.

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество», — цитирует нового иранского президента издание Tehran Times.

Ранее Мохсен Эслами, глава иранского избиркома, объявил о победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных президентских выборов, где он смог обойти своего конкурента Саида Джалили. Пезешкиан набрал более 16 миллионов голосов, что составило почти 50% от явки избирателей.

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Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией и намерение укреплять двустороннее сотрудничество. Об этом он заявил после своего недавнего избрания на пост главы государства. «Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество», — цитирует нового иранского президента издание Tehran Times. Ранее Мохсен Эслами, глава иранского избиркома, объявил о победе Масуда Пезешкиана во втором туре внеочередных президентских выборов, где он смог обойти своего конкурента Саида Джалили. Пезешкиан набрал более 16 миллионов голосов, что составило почти 50% от явки избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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