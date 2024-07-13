Замглавы Госдепа Зея: Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с Ереваном

14 июля 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян уже сообщал о готовности к стратегическому партнерству с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки выражают надежду на расширение и углубление двусторонних отношений с Арменией в различных сферах, включая демократию и права человека. Об этом заявила Узра Зея, заместитель главы госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, в своем сообщении в социальной сети X. «Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством [Армении] и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Узра Зея. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сообщал о готовности к стратегическому партнерству с США. По его словам, силу партнерства двух стран подчеркивают тесные связи, рост и развитие сотрудничества в последние годы. Ранее Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ. Взносы страна перестала платить в организацию. Ереван считает, что ОДКБ не помогла стране в решении карабахской проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки выражают надежду на расширение и углубление двусторонних отношений с Арменией в различных сферах, включая демократию и права человека. Об этом заявила Узра Зея, заместитель главы госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, в своем сообщении в социальной сети X. «Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством [Армении] и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Узра Зея. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже сообщал о готовности к стратегическому партнерству с США. По его словам, силу партнерства двух стран подчеркивают тесные связи, рост и развитие сотрудничества в последние годы. Ранее Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ. Взносы страна перестала платить в организацию. Ереван считает, что ОДКБ не помогла стране в решении карабахской проблемы.