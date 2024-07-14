Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США после покушения

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, который недавно стал объектом покушения. Медведев выразил мнение, что Трамп обеспечил себе победу в предвыборной гонке после этого инцидента, если его не убьют.
«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в социальной сети X, иллюстрируя свой пост фотографией Трампа. Такое заявление он сделал на фоне событий, произошедших накануне в Пенсильвании, где американец устроил стрельбу и пытался убить Трампа.
Демократическая партия США прекратила попытки снять с кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена после покушения на Трампа. Республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты. Трамп заявил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).
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