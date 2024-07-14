Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США после покушения

Медведев: Трамп точно победит, если его не убьют

15 июля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Медведев считает, что Трамп обеспечил себе победу на выборах президента в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, который недавно стал объектом покушения. Медведев выразил мнение, что Трамп обеспечил себе победу в предвыборной гонке после этого инцидента, если его не убьют. Новость по теме Республиканец и обладатель премии по математике: биография стрелявшего в Трампа преступника «Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в социальной сети X, иллюстрируя свой пост фотографией Трампа. Такое заявление он сделал на фоне событий, произошедших накануне в Пенсильвании, где американец устроил стрельбу и пытался убить Трампа. Демократическая партия США прекратила попытки снять с кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена после покушения на Трампа. Республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты. Трамп заявил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки (штат Висконсин). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, который недавно стал объектом покушения. Медведев выразил мнение, что Трамп обеспечил себе победу в предвыборной гонке после этого инцидента, если его не убьют. «Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в социальной сети X, иллюстрируя свой пост фотографией Трампа. Такое заявление он сделал на фоне событий, произошедших накануне в Пенсильвании, где американец устроил стрельбу и пытался убить Трампа. Демократическая партия США прекратила попытки снять с кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена после покушения на Трампа. Республиканцы объявят Трампа кандидатом в президенты. Трамп заявил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).