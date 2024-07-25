Стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Фарион

Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался юноша 2006 года рождения. Его зовут Вячеслав Зинченко, сообщает украинское издание «Страна».
«Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — написали в издании. Парень играл в днепровской футбольной команде. За месяц до убийства Фарион он участвовал в футбольном турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры».
Зинченко также был подписан на многие ультраправые telegram-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие считает парня лишь исполнителем.
Вечером 19 июля во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Женщина умерла в больнице после нападения.
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