Стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Фарион

«Страна»: подозреваемого в убийстве экс-депутата Фарион зовут Владислав Зинченко
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Подозреваемым в убийстве Ирины Фарион оказался Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения Фото:

Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался юноша 2006 года рождения. Его зовут Вячеслав Зинченко, сообщает украинское издание «Страна».

«Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — написали в издании. Парень играл в днепровской футбольной команде. За месяц до убийства Фарион он участвовал в футбольном турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры».

Зинченко также был подписан на многие ультраправые telegram-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие считает парня лишь исполнителем.

Вечером 19 июля во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Женщина умерла в больнице после нападения.

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Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался юноша 2006 года рождения. Его зовут Вячеслав Зинченко, сообщает украинское издание «Страна». «Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — написали в издании. Парень играл в днепровской футбольной команде. За месяц до убийства Фарион он участвовал в футбольном турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры». Зинченко также был подписан на многие ультраправые telegram-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие считает парня лишь исполнителем. Вечером 19 июля во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Женщина умерла в больнице после нападения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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