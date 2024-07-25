Стало известно имя подозреваемого в убийстве националистки Фарион

«Страна»: подозреваемого в убийстве экс-депутата Фарион зовут Владислав Зинченко

25 июля 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

Подозреваемым в убийстве Ирины Фарион оказался Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался юноша 2006 года рождения. Его зовут Вячеслав Зинченко, сообщает украинское издание «Страна». «Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — написали в издании. Парень играл в днепровской футбольной команде. За месяц до убийства Фарион он участвовал в футбольном турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры». Зинченко также был подписан на многие ультраправые telegram-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие считает парня лишь исполнителем. Вечером 19 июля во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Женщина умерла в больнице после нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался юноша 2006 года рождения. Его зовут Вячеслав Зинченко, сообщает украинское издание «Страна». «Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — написали в издании. Парень играл в днепровской футбольной команде. За месяц до убийства Фарион он участвовал в футбольном турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры». Зинченко также был подписан на многие ультраправые telegram-каналы, в которых оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие считает парня лишь исполнителем. Вечером 19 июля во Львове произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион. Женщина умерла в больнице после нападения.