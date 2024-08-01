В Москве перепродажи машин с пробегом за полгода выросли на 34%

01 августа 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Объем перепродаж легковых автомобилей вырос в Москве до 243, 3 тысячи штук, сообщает «Автостат» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве зафиксировали рост перепродажи легковых автомобилей с пробегом на 34% за первую половину текущего года. Это следует из данных отчета «Автостата». «В первом полугодии объем перепродаж легковых автомобилей с пробегом в Москве вырос на 34%, до 243,3 тысячи штук», — передает данные газета «Коммерсант». Отмечается, что на Москву вместе с Подмосковьем пришлось 15% всех сделок по стране. В топ-5 по количеству сделок также вошли Краснодарский край (5,3%), Санкт-Петербург (3,59%) и Ростовская область (3,15%). Уточняется, столица лидирует по количеству ликвидных автомобилей с пробегом до 150 тысяч километров, не старше семи лет, имевших не более трех владельцев и одного ДТП. Около 18% таких авто продаются именно в Москве. На Татарстан и Самарскую область приходится 16%, на Санкт-Петербург — 15%. Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на автомобили с пробегом. Это происходит на фоне увеличения числа объявлений о продаже, что приводит к снижению средних цен на подержанные авто. Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский рассказал, что наибольший спрос на свежие модели с пробегом, цена которых от двух до четырех миллионов рублей. За 2023 год россияне потратили около двух триллионов 187 миллиардов рублей на поддержанные автомобили, сообщает «Автостат». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве зафиксировали рост перепродажи легковых автомобилей с пробегом на 34% за первую половину текущего года. Это следует из данных отчета «Автостата». «В первом полугодии объем перепродаж легковых автомобилей с пробегом в Москве вырос на 34%, до 243,3 тысячи штук», — передает данные газета «Коммерсант». Отмечается, что на Москву вместе с Подмосковьем пришлось 15% всех сделок по стране. В топ-5 по количеству сделок также вошли Краснодарский край (5,3%), Санкт-Петербург (3,59%) и Ростовская область (3,15%). Уточняется, столица лидирует по количеству ликвидных автомобилей с пробегом до 150 тысяч километров, не старше семи лет, имевших не более трех владельцев и одного ДТП. Около 18% таких авто продаются именно в Москве. На Татарстан и Самарскую область приходится 16%, на Санкт-Петербург — 15%. Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на автомобили с пробегом. Это происходит на фоне увеличения числа объявлений о продаже, что приводит к снижению средних цен на подержанные авто. Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский рассказал, что наибольший спрос на свежие модели с пробегом, цена которых от двух до четырех миллионов рублей. За 2023 год россияне потратили около двух триллионов 187 миллиардов рублей на поддержанные автомобили, сообщает «Автостат».