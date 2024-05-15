Спрос на автомобили с пробегом резко вырос после майских праздников

После майских праздников в России наблюдается резкий рост спроса на автомобили с пробегом. Это происходит на фоне увеличения числа объявлений о продаже, что приводит к снижению средних цен на подержанные авто.
"В первую неделю мая число объявлений на «Авито Авто» выросло на 27,9% год к году", — пишет издание "Коммерсант". Директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский рассказал, что наибольший спрос на свежие модели с пробегом в бюджете от двух до четырех млн рублей.
На вторичном рынке автомобилей наметилась тенденция к снижению цен. Согласно данным "Автостата", в апреле средняя стоимость подержанного автомобиля в РФ уменьшилась на 1,6% по сравнению с мартом. Эксперты связывают это явление с увеличением предложения и акциями на новые автомобили, которые оттягивают часть спроса. Несмотря на падение цен, после майских праздников дилеры отмечают оживление интереса к автомобилям с пробегом.
Ранее в исследовании «Авито Авто» отмечали, что на вторичном рынке России китайские внедорожники и кроссоверы подорожали почти вдвое за год. Их средняя стоимость достигла 2,5 млн рублей. При этом, среди подержанных кроссоверов по продажам лидирует Geely. Его доля продаж составила 26,6%.
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