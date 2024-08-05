05 августа 2024

РИА Новости: ракеты по военной базе США в Ираке выпустили с грузовика

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, ракета пво
Ракета была выпущена из грузовика Фото:

Удары ракетами по военной базе США Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, были нанесены из грузовика. Об этом сообщил источник в иракских службах безопасности.

«Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что запущенные объекты не нанесли повреждений, разорвавшись на окраине военной базы.

Военные базы США и ранее подвергались ударам. По словам политолога и эксперта по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, такие атаки позволяют уничтожать террористов в Ираке и Сирии.

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Удары ракетами по военной базе США Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, были нанесены из грузовика. Об этом сообщил источник в иракских службах безопасности. «Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что запущенные объекты не нанесли повреждений, разорвавшись на окраине военной базы. Военные базы США и ранее подвергались ударам. По словам политолога и эксперта по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, такие атаки позволяют уничтожать террористов в Ираке и Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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