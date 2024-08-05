РИА Новости: ракеты по военной базе США в Ираке выпустили с грузовика

06 августа 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Ракета была выпущена из грузовика Фото: Сергей Русанов © URA.RU Удары ракетами по военной базе США Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, были нанесены из грузовика. Об этом сообщил источник в иракских службах безопасности. «Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что запущенные объекты не нанесли повреждений, разорвавшись на окраине военной базы. Военные базы США и ранее подвергались ударам. По словам политолога и эксперта по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, такие атаки позволяют уничтожать террористов в Ираке и Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары ракетами по военной базе США Айн-аль-Асад, расположенной в Ираке, были нанесены из грузовика. Об этом сообщил источник в иракских службах безопасности. «Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», — передает слова источника РИА Новости. Отмечается, что запущенные объекты не нанесли повреждений, разорвавшись на окраине военной базы. Военные базы США и ранее подвергались ударам. По словам политолога и эксперта по Ближнему Востоку Маиса Курбанова, такие атаки позволяют уничтожать террористов в Ираке и Сирии.