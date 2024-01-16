Зачем Иран атаковал базы США и к чему ведут такие удары

Политолог Курбанов: Иран знает, что их атаки останутся без ответа

16 января 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Атаки Ирана не приведут к Третьей мировой войне, считает Маис Курбанов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Иран атаковал базы США в Ираке и Сирии, чтобы уничтожить террористов, зная, что ответного удара от штатов не будет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов. «Иран — государство с большим опытом. Они знают, что если что-то предпринимают, то ответа не будет. Они всегда все просчитывают. То, что Иран предпринял, показывает, что они с террористами договариваться не будут. То есть те получили по заслугам. Также Иран продемонстрировал свое новейшее оружие, которое наносит точечный удар. Они ликвидировали всех. По плану было уничтожить около 200 террористов. Иран также знает, идя на этот шаг, что есть Россия, есть Китай, есть БРИКС, ШОС, которые его поддержат», — объяснил Маис Курбанов. При этом иранист подчеркнул, что атаки Тегерана не приведут к началу Третьей мировой войны. «Мы становимся свидетелями больших событий в мире. Но до Третьей мировой войны не дойдет. Если это произойдет, то Америка уйдет из Евразии, изо всех основных континентов. Они потеряют богатство. Это практически приведет к исчезновению Америки», — добавил Курбанов. В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля в Ираке, в также в Сирии. Попали под удар: аэропорт Эрбиль, новое строящееся здание консульства США. По некоторым данным, атака коснулась и штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых могли базироваться представители спецслужб Америки и Израиля. В результате обстрела погиб миллиардер Пешрав Дзейи и четверо членов его семьи. В своем telegram-канале директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков назвал бизнесмена «Курдский израильский Пригожин», который был главным в торговле нефтью из иракского Курдистана в Израиль. У миллиардера была своя ЧВК (частная военная компания). В ней служили бывшие военные США и Израиля. ЧВК действует в интересах МОССАД. Иранцы, по мнению Маркова, считают, что именно эта компания и организовала теракты в Иране по заданию Израиля и США. КСИР позже заявил, что это был ответ Америке на теракт 3 января в Кермане. Тогда в результате взрывов погибли почти 100 человек, пришедших на кладбище в годовщину убийства генерала Касема Сулеймани. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иран атаковал базы США в Ираке и Сирии, чтобы уничтожить террористов, зная, что ответного удара от штатов не будет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку, иранист Маис Курбанов. «Иран — государство с большим опытом. Они знают, что если что-то предпринимают, то ответа не будет. Они всегда все просчитывают. То, что Иран предпринял, показывает, что они с террористами договариваться не будут. То есть те получили по заслугам. Также Иран продемонстрировал свое новейшее оружие, которое наносит точечный удар. Они ликвидировали всех. По плану было уничтожить около 200 террористов. Иран также знает, идя на этот шаг, что есть Россия, есть Китай, есть БРИКС, ШОС, которые его поддержат», — объяснил Маис Курбанов. При этом иранист подчеркнул, что атаки Тегерана не приведут к началу Третьей мировой войны. «Мы становимся свидетелями больших событий в мире. Но до Третьей мировой войны не дойдет. Если это произойдет, то Америка уйдет из Евразии, изо всех основных континентов. Они потеряют богатство. Это практически приведет к исчезновению Америки», — добавил Курбанов. В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля в Ираке, в также в Сирии. Попали под удар: аэропорт Эрбиль, новое строящееся здание консульства США. По некоторым данным, атака коснулась и штаб-квартиры курдских сил безопасности, в которых могли базироваться представители спецслужб Америки и Израиля. В результате обстрела погиб миллиардер Пешрав Дзейи и четверо членов его семьи. В своем telegram-канале директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков назвал бизнесмена «Курдский израильский Пригожин», который был главным в торговле нефтью из иракского Курдистана в Израиль. У миллиардера была своя ЧВК (частная военная компания). В ней служили бывшие военные США и Израиля. ЧВК действует в интересах МОССАД. Иранцы, по мнению Маркова, считают, что именно эта компания и организовала теракты в Иране по заданию Израиля и США. КСИР позже заявил, что это был ответ Америке на теракт 3 января в Кермане. Тогда в результате взрывов погибли почти 100 человек, пришедших на кладбище в годовщину убийства генерала Касема Сулеймани.