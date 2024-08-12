Economist: атака ВСУ на Курскую область загнала их в ловушку

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Часть солдат ВСУ столкнулась с десантниками и сдалась Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Нападение Украины на Курскую область загнало солдат ВСУ в ловушку. Часть из них столкнулась с бойцами Воздушно-десантных войск и сдалась.

«Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — пишет издание Economist со ссылкой на источник в генштабе. Также отмечается, что Киев поспешил в подготовке к атаке на российский регион: солдаты были неотдохнувшими, их вывели «с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день».

Ранее боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам. Он призвал их складывать оружие и заявил о нецелесообразности нападения на территорию России.

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Нападение Украины на Курскую область загнало солдат ВСУ в ловушку. Часть из них столкнулась с бойцами Воздушно-десантных войск и сдалась. «Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — пишет издание Economist со ссылкой на источник в генштабе. Также отмечается, что Киев поспешил в подготовке к атаке на российский регион: солдаты были неотдохнувшими, их вывели «с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день». Ранее боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам. Он призвал их складывать оружие и заявил о нецелесообразности нападения на территорию России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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