Economist: атака ВСУ на Курскую область загнала их в ловушку

Нападение Украины на Курскую область загнало солдат ВСУ в ловушку. Часть из них столкнулась с бойцами Воздушно-десантных войск и сдалась.
«Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — пишет издание Economist со ссылкой на источник в генштабе. Также отмечается, что Киев поспешил в подготовке к атаке на российский регион: солдаты были неотдохнувшими, их вывели «с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день».
Ранее боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам. Он призвал их складывать оружие и заявил о нецелесообразности нападения на территорию России.
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