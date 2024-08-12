Economist: атака ВСУ на Курскую область загнала их в ловушку

12 августа 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Часть солдат ВСУ столкнулась с десантниками и сдалась Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение Украины на Курскую область загнало солдат ВСУ в ловушку. Часть из них столкнулась с бойцами Воздушно-десантных войск и сдалась. «Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — пишет издание Economist со ссылкой на источник в генштабе. Также отмечается, что Киев поспешил в подготовке к атаке на российский регион: солдаты были неотдохнувшими, их вывели «с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день». Ранее боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам. Он призвал их складывать оружие и заявил о нецелесообразности нападения на территорию России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение Украины на Курскую область загнало солдат ВСУ в ловушку. Часть из них столкнулась с бойцами Воздушно-десантных войск и сдалась. «Солдаты-призывники столкнулись с десантниками и просто сдались», — пишет издание Economist со ссылкой на источник в генштабе. Также отмечается, что Киев поспешил в подготовке к атаке на российский регион: солдаты были неотдохнувшими, их вывели «с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день». Ранее боец ВСУ, взятый в плен под Курском, обратился к сослуживцам. Он призвал их складывать оружие и заявил о нецелесообразности нападения на территорию России.