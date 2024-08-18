Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру».
«Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины.
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Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру». «Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины.