Сенатор Джабаров предрек гибель ВСУ в Курской области

Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены

19 августа 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Джабаров уточнил, что среди украинских военных было много жителей Западной Украины Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру». «Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру». «Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины.