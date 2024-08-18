18 августа 2024

Сенатор Джабаров предрек гибель ВСУ в Курской области

Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены
© Служба новостей «URA.RU»
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Джабаров уточнил, что среди украинских военных было много жителей Западной Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру».

«Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины.

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Все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникшие на территорию России, будут уничтожены или захвачены, заявил Владимир Джабаров. Он выразил свою позицию в интервью «Ленте.ру». «Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Комментарий Джабарова последовал после высказываний мэра Львова Андрея Садового о последствиях атаки ВСУ на Курскую область. Владимир Джабаров упомянул, что среди украинских военных, участвующих в проникновении, было много жителей Западной Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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