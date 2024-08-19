В Германии сообщили Украине неприятные новости о финансировании ВСУ

Bild: Украина может недополучить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии

19 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Решение об ограничении военной помощи Украине вызвало споры в Германии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может недополучить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «По информации Bild, в середине мая министерство обороны представило сверхплановые расходы для Украины на этот год в размере 3,87 миллиарда евро. Это срочно необходимые вооружения, которые Украина в настоящее время не получает», — пишет издание. Немецкое министерство обороны высказалось сдержаннее по этому поводу, предоставив информацию, что пока не готово выделить свыше трех миллиардов евро на помощь Украине. Как сообщает Bild, решение об ограничении военной помощи Украине вызвало споры в Германии. Ранее сообщалось, что поставки немецкого оружия Киеву оказались под угрозой срыва. Как уточняется, украинские военные больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина может недополучить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «По информации Bild, в середине мая министерство обороны представило сверхплановые расходы для Украины на этот год в размере 3,87 миллиарда евро. Это срочно необходимые вооружения, которые Украина в настоящее время не получает», — пишет издание. Немецкое министерство обороны высказалось сдержаннее по этому поводу, предоставив информацию, что пока не готово выделить свыше трех миллиардов евро на помощь Украине. Как сообщает Bild, решение об ограничении военной помощи Украине вызвало споры в Германии. Ранее сообщалось, что поставки немецкого оружия Киеву оказались под угрозой срыва. Как уточняется, украинские военные больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки.